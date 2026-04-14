Шесть КАБов ударили по дамбе в Печенегах – Синегубов

Записано 11:53   14.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Шесть КАБов ударили по дамбе в Печенегах – Синегубов Скриншот

 

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по дабме в Печенегах россияне били, практически одновременно атакуя Харьков утром.

«Полчаса назад шесть управляемых авиабомб враг направил на дамбу в Печенегах, это Чугуевский район. Это самое большое водохранилище нашей области и он критически важен и для города Харькова, и для всей нашей территории. Далее враг применил комбинированную почти одновременно с этим атаку по городу Харькову – и «Молнии» и «Шахеды». В настоящее время работают наши Силы ПВО. Что касается разрушений, последствий – будем сообщать позже, для того чтобы не информировать врага, однако сообщу, что все наши службы, экстренная скорая медицинская помощь, Национальная полиция, подразделения ГСЧС уже работают на местах и ​​оперативно ликвидируют последствия», – отметил начальник ХОВА.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он также напомнил, что утром 14 апреля россияне атаковали многоэтажку в Шевченковском районе – там острую реакцию на стресс получила 44-летняя женщина.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Если вам интересна новость: «Шесть КАБов ударили по дамбе в Печенегах – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 11:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по дабме в Печенегах россияне били, практически одновременно атакуя Харьков утром.".