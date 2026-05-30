Последствия обстрелов Харьковщины показали в прокуратуре (фото)
В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях российских атак на Харьковщине утром 30 мая и вечером 29 числа.
Правоохранители информируют: 30 мая около 9:15 оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль, который двигался по поселку Степное Богодуховского района. Ранения получили 21-летний водитель и 46-летняя пассажирка.
Ориентировочно в 08:45 БпЛА типа «Молния» попал в административное здание. Повреждено остекление окон. Без пострадавших.
Около 05:45 РФ ударила FPV-дроном по автомобилю в селе Рясное Богодуховского района. В результате атаки ранение получили две женщины. Пострадавших госпитализировали.
Кроме того, 29 мая примерно в 20:30 российский FPV-дрон атаковал поселок Золочев. В результате удара повреждены два частных домовладения, автомобиль. Острую реакцию на стресс получила 67-летняя женщина.
Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, последствия, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 30 мая 2026 в 11:07;