Последствия обстрелов Харьковщины показали в прокуратуре (фото)

Происшествия 11:07   30.05.2026
Виктория Яковенко
В Харьковской областной прокуратуре сообщили о последствиях российских атак на Харьковщине утром 30 мая и вечером 29 числа.

Правоохранители информируют: 30 мая около 9:15 оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль, который двигался по поселку Степное Богодуховского района. Ранения получили 21-летний водитель и 46-летняя пассажирка.

Ориентировочно в 08:45 БпЛА типа «Молния» попал в административное здание. Повреждено остекление окон. Без пострадавших.

Около 05:45 РФ ударила FPV-дроном по автомобилю в селе Рясное Богодуховского района. В результате атаки ранение получили две женщины. Пострадавших госпитализировали.

Кроме того, 29 мая примерно в 20:30 российский FPV-дрон атаковал поселок Золочев. В результате удара повреждены два частных домовладения, автомобиль. Острую реакцию на стресс получила 67-летняя женщина.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

