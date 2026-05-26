Чем чаще всего бьют оккупанты по Харькову и области, сообщили в прокуратуре

Интенсивность вражеских ударов по региону — высокая, сообщила в эфире «Суспільне. Студія» пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина.

«Харьковщина постоянно находится под вражескими ударами, учитывая наше расстояние от границы с государством-агрессором. Если говорить о вооружении, то чаще всего россияне атакуют Харьков и область БпЛА типа «Герань-2», БпЛА типа «Молния» и FPV-дронами», — рассказали в прокуратуре.

Однако, продолжает Чирина, армия РФ применяет по региону и другие виды вооружения. Например, накануне, по предварительным данным правоохранителей, оккупанты ударили по городу Дергачи баллистической ракетой «Искандер».

«Попадание пришлось по гражданскому предприятию. Рядом с ним находятся еще два других гражданских предприятия. В целом можем говорить о трех поврежденных предприятиях», — отметили в прокуратуре.

В пресс-службе ХОВА утром 26 мая уточнили, что сейчас в больнице находятся 17 пострадавших в результате удара по Дергачам. Один человек – в тяжелом состоянии. Другие – состояние средней тяжести.

Напомним, ракетный удар по Дергачам нанесли днем ​​25 мая россияне. Взрыв всколыхнул город около 12:00. Ракета попала по промышленной зоне. Погибли двое мужчин – 25 и 68 лет. Более 20 человек пострадали.