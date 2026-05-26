Два мировых рекорда установила харьковская спортсменка в Египте: подробности

Украинская фридайверка, родом из Харькова, Наталья Жаркова на турнире в Шарм-эль-Шейхе одержала победу сразу в трех дисциплинах и установила два мировых рекорда, сообщили в Telegram-канале «Kharkiv Sport city».

«Результаты украинки: 112 м — золото и мировой рекорд в нырянии с постоянным весом в ластах, 106 м — золото и мировой рекорд в свободном погружении по тросу с постоянным весом без ластов, 117 м — победа в погружении с постоянным весом в ластах», — идется в сообщении.

Отмечается, что результат 106 метров стал не только мировым рекордом AIDA, но и самым лучшим женским показателем среди всех федераций подводного спорта, признающих мировые рекорды.

«В итоговом зачете Наталья Жаркова набрала 335 очков и стала абсолютной победительницей турнира среди женщин», — добавили в «Kharkiv Sport city».

