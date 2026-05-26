Live

Два мировых рекорда установила харьковская спортсменка в Египте: подробности

Общество 12:37   26.05.2026
Виктория Яковенко
Два мировых рекорда установила харьковская спортсменка в Египте: подробности Фото: «Kharkiv Sport city»

Украинская фридайверка, родом из Харькова, Наталья Жаркова на турнире в Шарм-эль-Шейхе одержала победу сразу в трех дисциплинах и установила два мировых рекорда, сообщили в Telegram-канале «Kharkiv Sport city».

«Результаты украинки: 112 м — золото и мировой рекорд в нырянии с постоянным весом в ластах, 106 м — золото и мировой рекорд в свободном погружении по тросу с постоянным весом без ластов, 117 м — победа в погружении с постоянным весом в ластах», — идется в сообщении.

Отмечается, что результат 106 метров стал не только мировым рекордом AIDA, но и самым лучшим женским показателем среди всех федераций подводного спорта, признающих мировые рекорды.

«В итоговом зачете Наталья Жаркова набрала 335 очков и стала абсолютной победительницей турнира среди женщин», — добавили в «Kharkiv Sport city».

Напомним, 11 апреля в Полтаве харьковчанка Влада Калашникова установила Национальный рекорд Украины в номинации: «Самая большая высота платформ, с которых поднято яблоко зубами в прогибе назад».

Читайте также: Штормовое предупреждение: могут начаться проблемы со светом – что делать

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, бои, пожары
Новости Харькова — главное за 26 мая: ночная атака БпЛА, бои, пожары
26.05.2026, 11:45
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
Взрывы в Харькове: Терехов сообщил, куда прилетело
26.05.2026, 00:17
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 26 мая 2026: какой праздник и день в истории
26.05.2026, 06:00
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
Два нападения за час: в Шевченковском районе Харькова поймали насильника
25.05.2026, 19:04
Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
Пьяный водитель снес забор на Аэрокосмическом проспекте ночью в Харькове
26.05.2026, 11:06
Два мировых рекорда установила харьковская спортсменка в Египте: подробности
Два мировых рекорда установила харьковская спортсменка в Египте: подробности
26.05.2026, 12:37

Новости по теме:

31.07.2023
Нырнула на 77 м. Харьковчанка Садурская побила очередной мировой рекорд
27.07.2023
Спортсменка из Харькова Екатерина Садурская нырнула глубже всех в мире
19.04.2021
Найважчий вафельний батончик у світі створили в Харкові
11.03.2021
Харків’яни встановили рекорди України з плавання (відео)
16.02.2020
Арман Дюплантис установил второй мировой рекорд за неделю (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Два мировых рекорда установила харьковская спортсменка в Египте: подробности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 26 мая 2026 в 12:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинская фридайверка, родом из Харькова, Наталья Жаркова на турнире в Шарм-эль-Шейхе одержала победу сразу в трех дисциплинах и установила два мировых рекорда".