Нырнула на 77 г. Харьковчанка Садурская побила очередной мировой рекорд
В восьмой день соревнований по фридайвигну Екатерина Садурская в очередной раз побила собственные рекорды и установила новый мировой в дисциплине «Ныряние с постоянным весом без ластов» в турнире Vertical Blue – 2023, прошедшем на Багамских островах.
«В восьмой день Vertical Blue у Динса Блю Хоул на Багамских островах украинка Екатерина Садурская повысила на метр мировой рекорд, который она установила двумя днями ранее в дисциплине Constant Weight No Fins (CNF). Спортсменка нырнула на глубину 77 м/523 фута и получила искренние аплодисменты, когда показали белую карточку победителя», — пишет Deeperblue.com.
Это уже третий рекорд Садурской на этом соревновании.
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 17:45;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В восьмой день соревнований по фридайвигну Екатерина Садурская в очередной раз побила собственные рекорды и установила новый мировой в дисциплине «Ныряние с постоянным весом без ластов» в турнире Vertical Blue – 2023, прошедшем на Багамских островах.".