Live
  • Пн 31.07.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

Нырнула на 77 г. Харьковчанка Садурская побила очередной мировой рекорд

Мир 17:45   31.07.2023
Оксана Якушко
Нырнула на 77 г. Харьковчанка Садурская побила очередной мировой рекорд

В восьмой день соревнований по фридайвигну Екатерина Садурская в очередной раз побила собственные рекорды и установила новый мировой в дисциплине «Ныряние с постоянным весом без ластов» в турнире Vertical Blue – 2023, прошедшем на Багамских островах.

«В восьмой день Vertical Blue у Динса Блю Хоул на Багамских островах украинка Екатерина Садурская повысила на метр мировой рекорд, который она установила двумя днями ранее в дисциплине Constant Weight No Fins (CNF). Спортсменка нырнула на глубину 77 м/523 фута и получила искренние аплодисменты, когда показали белую карточку победителя», — пишет Deeperblue.com.

Это уже третий рекорд Садурской на этом соревновании.

Читайте также: Спортсменка из Харькова Екатерина Садурская нырнула глубже всех в мире

Автор: Оксана Якушко
Популярно
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
ISW спрогнозировал, чего добьется армия РФ на Купянском направлении
31.07.2023, 09:47
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
На Купянском направлении у врага что-то начало «не складываться» — Машовец
31.07.2023, 10:16
На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы
На Харьковщине объявили штормовое предупреждение: 1 августа ожидаются грозы
31.07.2023, 14:14
Корректировщик удара по вузу и дому в Харькове может сесть пожизненно
Корректировщик удара по вузу и дому в Харькове может сесть пожизненно
31.07.2023, 11:22
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
В Харькове от ракетного удара пострадал 61-летний охранник (фото с места)
31.07.2023, 08:26
Сорвал попытку врага атаковать: боец с Харьковщины уничтожил российский танк
Сорвал попытку врага атаковать: боец с Харьковщины уничтожил российский танк
31.07.2023, 13:25

Новости по теме:

17:45
Нырнула на 77 г. Харьковчанка Садурская побила очередной мировой рекорд
16:00
В Харькове домашний тиран пытался задушить сожительницу
15:41
В Индустриальном районе модернизируют тепловые пункты
15:23
В Киевском районе меняют тепломагистраль
15:02
В Шевченковском районе заменили более 300 метров газопровода

  • Категории: Мир, Спорт, Украина; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Нырнула на 77 г. Харьковчанка Садурская побила очередной мировой рекорд»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 31 июля 2023 в 17:45;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В восьмой день соревнований по фридайвигну Екатерина Садурская в очередной раз побила собственные рекорды и установила новый мировой в дисциплине «Ныряние с постоянным весом без ластов» в турнире Vertical Blue – 2023, прошедшем на Багамских островах.".