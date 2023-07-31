Нырнула на 77 г. Харьковчанка Садурская побила очередной мировой рекорд

В восьмой день соревнований по фридайвигну Екатерина Садурская в очередной раз побила собственные рекорды и установила новый мировой в дисциплине «Ныряние с постоянным весом без ластов» в турнире Vertical Blue – 2023, прошедшем на Багамских островах.

«В восьмой день Vertical Blue у Динса Блю Хоул на Багамских островах украинка Екатерина Садурская повысила на метр мировой рекорд, который она установила двумя днями ранее в дисциплине Constant Weight No Fins (CNF). Спортсменка нырнула на глубину 77 м/523 фута и получила искренние аплодисменты, когда показали белую карточку победителя», — пишет Deeperblue.com.

Это уже третий рекорд Садурской на этом соревновании.

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