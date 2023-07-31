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Пірнула на 77 м. Харків’янка Садурська встановила черговий світовий рекорд

Світ 17:45   31.07.2023
Оксана Якушко
Пірнула на 77 м. Харків’янка Садурська встановила черговий світовий рекорд

У восьмий день змагань з фридайвігну Катерина Садурська вкотре побила власні рекорди та встановила новий світовий у дисципліні «Пірнання з постійною вагою без ластів» у турнірі Vertical Blue – 2023, що пройшов на Багамських островах.

«У восьмий день Vertical Blue у Дінс Блю Хоул на Багамських островах українка Катерина Садурська підвищила на метр світовий рекорд, який вона встановила двома днями раніше в дисципліні Constant Weight No Fins (CNF). Спортсменка пірнула на глибину 77 м/523 футів і отримала щирі оплески, коли показали білу картку переможця», – пише Deeperblue.com.

Це вже третій рекорд Садурської на цьому змаганні.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Липня 2023 в 17:45;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У восьмий день змагань з фридайвігну Катерина Садурська вкотре побила власні рекорди та встановила новий світовий у дисципліні «Пірнання з постійною вагою без ластів» у турнірі Vertical Blue – 2023, що пройшов на Багамських островах.".