Live

Спортсменка з Харківщини встановила нацрекорд на Олімпіаді-2026

Суспільство 16:17   10.02.2026
Вікторія Яковенко
Спортсменка з Харківщини встановила нацрекорд на Олімпіаді-2026 Фото: Kharkiv Sport city

21-річна шортрекістка з Харківщини Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд на дистанції 500 м на Олімпійських іграх- 2026.

У своєму кваліфікаційному забігу вона фінішувала четвертою, показавши час  43,337. Цей результат є національним рекордом, зазначили у телеграм-каналі «Kharkiv Sport city».

Однак, цей результат не дозволив їй подолати кваліфікацію та пробитись до чвертьфіналу.

Нагадаємо, 21-річна спортсменка з Харківщини Єлизавета Сидьорко стала прапороносицею збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 у Мілані. У ХОВА повідомляли, що дівчина дебютує на цих Олімпійських іграх. Спортсменка увійде в історію як наймолодша українська шорттрекістка, яка виступатиме на олімпійських змаганнях. Востаннє Україна була представлена в жіночому шорттреку на цій дистанції на Олімпійських іграх у 1998 році.

Читайте також: Квіти на День закоханих обійдуться харків’янам дорожче, ніж минулоріч

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ворог не атакував на Куп’янщині, бій йде на півночі Харківщини: ГШ на 16:00
Ворог не атакував на Куп’янщині, бій йде на півночі Харківщини: ГШ на 16:00
10.02.2026, 16:45
БпЛА вдарив по АЗС на Харківщині: є постраждалий, сталася пожежа (фото)
БпЛА вдарив по АЗС на Харківщині: є постраждалий, сталася пожежа (фото)
10.02.2026, 14:07
«Крота» викрили у підрозділі ЗСУ на Харківщині – СБУ показала листування
«Крота» викрили у підрозділі ЗСУ на Харківщині – СБУ показала листування
10.02.2026, 14:40
Надавали бронь, а зарплату забирали собі: як діяла схема у КП в Харкові
Надавали бронь, а зарплату забирали собі: як діяла схема у КП в Харкові
10.02.2026, 15:24
Сухий корм для котів: порівняння форматів і брендів
Сухий корм для котів: порівняння форматів і брендів
10.02.2026, 14:56
«Привіт» Герасимову з Куп’янська-Вузлового: полонених росіян показали в ЗСУ 📹
«Привіт» Герасимову з Куп’янська-Вузлового: полонених росіян показали в ЗСУ 📹
03.02.2026, 12:20

Новини за темою:



  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Спортсменка з Харківщини встановила нацрекорд на Олімпіаді-2026», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2026 в 16:17;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21-річна шортрекістка з Харківщини Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд на дистанції 500 м на Олімпійських іграх- 2026.".