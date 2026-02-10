Спортсменка з Харківщини встановила нацрекорд на Олімпіаді-2026

21-річна шортрекістка з Харківщини Єлизавета Сидьорко встановила національний рекорд на дистанції 500 м на Олімпійських іграх- 2026.

У своєму кваліфікаційному забігу вона фінішувала четвертою, показавши час 43,337. Цей результат є національним рекордом, зазначили у телеграм-каналі «Kharkiv Sport city».

Однак, цей результат не дозволив їй подолати кваліфікацію та пробитись до чвертьфіналу.

Нагадаємо, 21-річна спортсменка з Харківщини Єлизавета Сидьорко стала прапороносицею збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 у Мілані. У ХОВА повідомляли, що дівчина дебютує на цих Олімпійських іграх. Спортсменка увійде в історію як наймолодша українська шорттрекістка, яка виступатиме на олімпійських змаганнях. Востаннє Україна була представлена в жіночому шорттреку на цій дистанції на Олімпійських іграх у 1998 році.