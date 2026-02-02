Live

На відкритті Олімпіади-2026 спортсменка з Харківщини нестиме прапор України

Світ 22:13   02.02.2026
Оксана Якушко
21-річна спортсменка з Харківщини Єлизавета Сидьорко стане прапороносицею збірної України на церемонії відкриття Олімпіади-2026 у Мілані, повідомляє ХОВА.

Урочиста церемонія відкриття зимових Олімпійських ігор 2026 року відбудеться на стадіоні «Сан-Сіро» у Мілані.

Там синьо-жовтий прапор України нестиме українська шорт-трекістка Єлизавета Сидьорко.

Дівчина дебютує на цих Олімпійських іграх. Спортсменка увійде в історію як наймолодша українська шорт-трекістка, яка виступатиме на олімпійських змаганнях. Вона виступатиме на дистанції 500 метрів. Востаннє Україна була представлена в жіночому шорт-треку на цій дистанції на Олімпійських іграх у 1998 році.

«Вітаємо Єлизавету Сидьорко з дебютом і почесною місією. Бажаємо наснаги, сили та витривалості під час змагань. Пишаємось нашими спортсменами та зичимо перемог на міжнародній арені», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Автор: Оксана Якушко
