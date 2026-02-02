Коли прийде весна? Новий бабак Тимко IV зробив прогноз на Харківщині (відео)

Зима триватиме ще шість тижнів. Такий прогноз 2 лютого, у День бабака, зробив головний пухнастий синоптик Харківщини. Віщун цьогоріч новий – Тимко IV. Почесні обов’язки пророкувати весну перейшли до нього від Тимка III, який пішов на заслужений відпочинок.

Другий рік поспіль прогноз – дистанційний. Бабаки постійно мешкають на біостанції ХНУ ім. В. Н. Каразіна у Великобурлуцькій громаді. Через безпекову ситуацію та морози науковці рекомендували не турбувати тваринок та не перевозити Тимка на зустріч із журналістами до Зміївської громади.

“У цьому році бабак побачив свою тінь, тобто весна прийде через шість тижнів. Принаймні він так вважає”, – передав прогноз Тимка завідувач лабораторії “Східні степи” біофаку ХНУ ім. В. Н. Каразіна Володимир Грубник.

Як розповіла хранителька бабака Галина Савченко, через теплу зиму і струси землі від вибухів у Великобурлуцькій громаді у бабаків минулого сезону знову не було потомства, тобто вже три роки поспіль.

“Мабуть, через те, що зима була теплою, а ще й звуки війни і все це несприятливі умови для сплячки. Бабаки спали дуже мало, дуже неглибоко. І тепло, і звуки війни — це для них сильний стрес. У тому приміщенні, де вони проводять сплячку, дуже відчувається, як здригається земля. І, можливо, тварини це відчувають”, – пояснила Савченко.

Цієї зими погода кардинально відрізняється, тому бабаки спали краще, хоча тиша так поки що і не настала.

Нагадаємо, традиції відзначати День бабака на Харківщині – 22 роки. За цей час віщунами були троє гризунів: Тимко, Тимко II, а з 2018 року — Тимко III. 2 лютого тваринку дістають із будиночка і питають, коли чекати на весну. Якщо день похмурий – бабак не бачить свою тінь, і це означає, що весна буде ранньою. Якщо світить сонце й гризун бачить свою тінь, зима триватиме ще щонайменше шість тижнів, тобто до середини березня. Разом з іншими родичами Тимко ІІI понад пів року провів в окупації. У вересні 2022-го ці території визволили, і 2 лютого 2023-го бабак передбачив пізню весну, а у 2024-му – весну “через шість тижнів”. У 2025-му Тимко ІІІ вперше зробив прогноз дистанційно: “Весна буде, але ще можливі морози та снігопади”.