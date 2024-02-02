День бабака на Харківщині: прогноз на весну та чи буде Тимко IV (сюжет)

Тимко ІІІ дав прогноз на весну – вона прийде за шість тижнів. Вже вдвадцяте на Харківщині відзначили День бабака. Але це не лише свято. Біологи хочуть привернути увагу до проблеми розорювання степів і, як наслідок, скорочення біорізноманіття тварин та рослин. Торік на Куп’янщині бабаки, про яких дбають біологи Каразінського університету, не дали потомство. Фахівці припускають, що причиною може бути війна. Попри таку ситуацію, біологи мріють про створення національного парку для збереження степу, а організатори заходу – про туристичну резиденцію бабака Тимка.

Весна прийде за шість тижнів, і це буде українська весна. Такий прогноз дав бабак Тимко ІІІ. 2 лютого він прокинувся і побачив свою тінь.

Надія Токарська, хранителька бабака

Тимко каже, що вистачить з нас уже нестабільної весни. Що весна може бути лише українською. Тож чекаємо за шість тижнів на нашу українську теплу весну.

Традиції відзначати День бабака на Харківщині – 20 років. За цей час віщунами були троє бабаків: Тимко, Тимко II, а з 2018 року – Тимко III. Як і зазвичай, бабак відповідає на соціальне питання. Яка суперсила допоможе українцям виграти війну? Відповідь віщуна – терпіння.

Тимко, як розповів журналістам співробітник кафедри зоології ХНУ ім. Каразіна Володимир Ронкін, до сьогодні спав.

Володимир Ронкін, співробітник кафедри зоології ХНУ ім. Каразіна

Сьогодні він спав. Вже в дорозі він прокинувся. Останніми роками не спав. Ми його привозили. Інші теж спали добре, але сьогодні багато хто прокинувся. У них починається сезон розмноження десь у цей час.

Тимко, як і раніше, живе в селі Нестерівка Куп’янського району разом із 17 іншими бабаками. Пара для нього досі не знайшлась, а попередня супутниця померла ще до повномасштабного вторгнення. Тимкові дев’ять років – це поважний вік, адже бабаки в середньому живуть до десяти. Втім, вчені сподіваються, що у Тимка ще будуть дитинчата, і одне з них стане черговим віщуном. Для цього його потрібно буде з малого віку привчати до рук, щоб не боявся. Тимко ІІІ ріс у родині Токарських, тож звик до людини. Інші бабаки на біостанції також не дають потомство. Ронкін не виключає, що через війну, адже Нестерівка пів року була в окупації, а вибухи тварини чують досі.

Володимир Ронкін, співробітник кафедри зоології ХНУ ім. Каразіна

У Тимка немає з ким. А взагалі минулого року й інші не мали. Ні в наших бабаків клітинних не було, ні в природі не було, які випущені. Завжди все нове викликає у них стрес, тому що вони живуть спокійним, розміреним життям. Вони їх думаю сприймають як землетруси, та ще й з такою періодичністю. Це їм не до вподоби. Сподіваємось, вони звикнуть.

Серед позитиву – за рік бабак трохи набрав вагу. Він отримував вітаміни та згущене молоко. Дорослий гризун перед сплячкою має важити від чотирьох до шести кілограмів. День бабака – не лише розвага, кажуть біологи. Мета – привернути увагу до скорочення популяції цих гризунів, основна причина якої – активне розорювання степів. Для збереження тварин та рослин вчені ХНУ намагаються створити нацпарк “Східний степ”. Біологи стурбовані, що у 2023-му багато нових ділянок було розорано через замінування існуючих полів.

Дмитро Шабанов, професор ХНУ ім. Каразіна

Щоб отримати чорнозем – ми степ знищуємо. Українського степу – того, де живуть бабаки, його майже не залишилося. Два роки тому я показував на такому заході проєкт створення національного парку “Східний степ”. Це було у лютому. Потім розпочалася нова фаза війни. Зрозуміло, чому не до створення парку. Володимир Ронкін минулого року собою зупиняв трактори. І після обговорення на багатьох рівнях стало зрозуміло, що зупинити їх неможливо. Що про степ згадувати, коли треба зерно отримувати під час війни. Але ми знищуємо те, що знищується назавжди.

Біологи будуть раді, якщо в якомусь зоопарку чи розпліднику знайдеться самиця для Тимка. Масштабні ж мрії – створення нацпарку та туристичної резиденції бабака.

Людмила Доля, співорганізаторка Дня бабака на Харківщині

Я мрію, щоби десь у цих степах ми зробили нарешті резиденцію бабака Тимка. Де він житиме, приїжджатимуть люди. В Європі можна поїхати до резиденції Санта Клауса. А в нас буде резиденція бабака Тимка. Місце сили та єднання з природою. Щоб ці степи перетворилися на місця щасливих людей і щасливих тварини.