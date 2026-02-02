Цьогоріч бабаки на Харківщині спали трохи краще, є план для евакуації (відео)

Науковці мають план евакуації бабаків із біостанції ХНУ ім. В.Н. Каразіна у Великобурлуцькій громаді, якщо ситуація із обстрілами погіршиться. Однак сподіваються, що робити цього не доведеться.

«У нас є план, за яким ми можемо і будемо евакуювати і людей, і колекцію. Є місце, куди ми будемо це робити. Але дуже сподіваюсь, що цього не доведеться робити. Бо дуже це важко. Це не собаки, яких можна з притулку в притулок передавати, і нічого там не відбувається ані з психікою майже, ані з фізіологією. Бабак дуже специфічна тварина і дуже складно буде їх перевезти в інше місце існування», – зазначив завідувач лабораторії «Східні степи» біофаку ХНУ ім. В. Н. Каразіна Володимир Грубник, передає кореспондентка МГ «Об’єктив».

Він уточнив, що в регіоні є схоже природне місце.

«І бабаки живуть у нас не тільки у Великобурлуцькій громаді і Куп’янському районі. Вони скрізь, де є більш-менш придатні степи для їхнього існування. Але ця колекція – саме Бурлуцько-Куп’янської популяції. У цьому плані вона дуже унікальна, бо дуже велика ймовірність того, що цих популяцій природних вже не буде в тому вигляді, в якому вони були», – пояснив Грубник.

Науковці також повідомили, що цієї зими бабаки спали трохи краще, ніж у попередні роки. На питання, чи є надія на потомство, Грубник відповів: «Побачимо, весна покаже».

«Спали добре, але коли ми зайшли, щоб подивитися, як вони там себе почувають, вони всі майже не спали. Тобто можна побачити, що Тимка ніхто не турбував, його ніхто за хвіст не тягав, він не спав, коли ми його взяли. Це нормальна ситуація. Перед морозами в лютому, в кінці січня вони прокидаються, роблять якісь справи свої і потім ще сплять до весни, коли вона прийде по-справжньому», – зазначив Грубник.