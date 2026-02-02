В этом году сурки на Харьковщине спали получше, есть план для эвакуации 📹

У ученых есть план эвакуации сурков с биостанции ХНУ им. В.Н. Каразина в Великобурлукской громаде, если ситуация с обстрелами ухудшится. Однако надеются, что этого делать не придется.

«У нас есть план, по которому мы можем и будем эвакуировать и людей, и коллекцию. Есть место, куда мы будем это делать, но очень надеюсь, что этого не придется делать. Потому что очень это тяжело. Это не собаки, которых можно из приюта в приют передавать, и ничего там не происходит ни с психикой, ни с физиологией. Сурок — очень специфическое животное и очень сложно будет их перевезти в другую среду обитания», — отметил заведующий лабораторией «Восточные степи» биофака ХНУ им. В. Н. Каразина Владимир Грубник, передает корреспондент МГ «Объектив».

Он уточнил, что в регионе есть похожее природное место.

«И сурки живут у нас не только в Великобурлукской громаде и Купянском районе. Они везде, где есть более или менее подходящие степи для их существования. Но эта коллекция – именно Бурлукско-Купянской популяции. В этом плане она очень уникальна, потому что очень велика вероятность того, что этих естественных популяций уже не будет в том виде, в каком они были», — пояснил Грубник.

Ученые также сообщили, что этой зимой сурки спали получше, чем в предыдущие годы. На вопрос, есть ли надежда на потомство, биолог ответил: «Посмотрим, весна покажет».

«Спали хорошо, но когда мы зашли, чтобы посмотреть, как они там себя чувствуют, они почти не спали. То есть можно увидеть, что Тимку никто не беспокоил, его никто за хвост не таскал. Он бодрствовал, когда мы его взяли. Это обычная ситуация. Перед морозами в феврале, в конце января они просыпаются, делают какие-то свои дела и потом еще спят до весны, когда она придет по-настоящему», — отметил Грубник.