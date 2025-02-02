Харьковский сурок Тимка III сделал прогноз на весну в условиях аномальной зимы

Весна будет, но еще возможны морозы и снегопады. Такой прогноз сделал по случаю Дня сурка главный прорицатель Харьковщины Тимка III.

В этом году из-за теплой зимы и сотрясений земли от взрывов Тимка III и другие сурки, живущие в селе Нестеровка Великобурлукской громады Купянского района, так полноценно и не поспали, поэтому сейчас находятся в состоянии между дремотой и активностью, рассказали МГ «Объектив» в пресс-службе ХНУ им. В.Н. Каразина.

Ученые предупредили, что переезд в село Гайдары Змиевской громады, где Тимка ежегодно 2 февраля встречается с прессой, грызун мог не пережить. Чтобы не прерывать традицию, которой уже 21 год, сурок сделал прогноз дистанционно, из родной Нестеровки. Его растолковал заведующий лабораторией «Восточные степи» биофака Каразинского университета Владимир Грубник.

«Он говорит, что в этом году весна никуда не уходила. Она у нас есть и будет. Обязательно будет весна. Но говорит, что еще могут быть морозы небольшие. И снежок еще может укрыть землю. Но весна будет», — перевел Грубник то, что «нашептал» ему Тимка.

Напомним, за все время, как на Харьковщине отмечают День сурка, предсказателями были трое грызунов: Тимка, Тимка II, а с 2018 года — Тимка III. 2 февраля животное достают из домика и спрашивают, когда ждать весну. Если день пасмурный — сурок не видит свою тень, и это означает, что весна будет ранней. Если светит солнце и грызун видит свою тень, зима продлится еще минимум шесть недель, то есть до середины марта.

Вместе с сородичами Тимка ІІI более полугода провел в оккупации в селе Нестеровка Купянского района. В сентябре 2022-го населенный пункт освободили, и 2 февраля 2023-го он предсказал позднюю весну, а в 2024-м — весну «через шесть недель». Жена Тимки умерла еще до начала полномасштабной войны, новую пару ему так и не нашли. В 2023 году в Нестеровке было 18 сурков и потомства они не дали. Биологи мечтают о создании нацпарка для сохранения степи, а организаторы мероприятия — о туристической резиденции сурка Тимка.