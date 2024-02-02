День сурка на Харьковщине: прогноз на весну и будет ли Тимка IV (сюжет)

Тимка ІІІ дал прогноз на весну — она придет через шесть недель. Уже в двадцатый раз в Харьковской области отметили День сурка. Но это не только праздник. Биологи хотят привлечь внимание к проблеме распашки степей и, как следствие, сокращению биоразнообразия животных и растений. В прошлом году на Купянщине сурки, о которых заботятся биологи Каразинского университета, не дали потомство. Специалисты предполагают, что причиной также может быть война. Несмотря на такую ситуацию биологи мечтают о создании национального парка для сохранения степи, а организаторы мероприятия — о туристической резиденции сурка Тимки.

Весна придет через шесть недель, и это будет украинская весна. Такой прогноз дал сурок Тимка ІІІ. 2 февраля он проснулся и увидел свою тень.

Надежда Токарская, хранительница сурка

Тимка говорит, что хватит с нас уже нестабильной весны. Что весна может быть только украинской. Поэтому ждем через шесть недель нашу украинскую теплую весну.

Традиции отмечать День сурка на Харьковщине — 20 лет. За это время прорицателями были трое сурков: Тимка, Тимка II, а с 2018 года — Тимка III. Как и обычно, сурок отвечает на социальный вопрос. Какая суперсила поможет украинцам выиграть войну? Ответ прорицателя — терпение.

Тимка, как рассказал журналистам сотрудник кафедры зоологии ХНУ им. Каразина Владимир Ронкин, до сегодняшнего дня спал.

Владимир Ронкин, сотрудник кафедры зоологии ХНУ им. Каразина

Сегодня он спал. Уже в дороге он проснулся. В последние годы не спал. Мы его привозили. Другие тоже спали хорошо, но сегодня многие проснулись. У них начинается сезон размножения где-то в это время.

Тимка по-прежнему живет в селе Нестеровка Купянского района вместе с 17 другими сурками. Пара для него до сих пор не нашлась, а предыдущая спутница умерла еще до полномасштабного вторжения. Тимке девять лет — это почтенный возраст, ведь сурки в среднем живут до десяти. Впрочем, ученые надеются, что у Тимки еще будут детеныши, и один из них станет очередным прорицателем. Для этого его нужно будет с малого возраста приучать к рукам, чтобы не боялся. Тимка ІІІ рос в семье Токарских, поэтому привык к человеку. Другие сурки на биостанции также не дают потомство. Ронкин не исключает, что из-за войны, ведь Нестеровка полгода была в оккупации, а взрывы животные слышат до сих пор.

Владимир Ронкин, сотрудник кафедры зоологии ХНУ им. Каразина

У Тимки не с кем. А вообще в прошлом году и у других не было. Ни у наших сурков клеточных не было, ни в природе не было, которые выпущенные. Всегда все новое вызывает у них стресс, потому что они живут спокойной относительно, размеренной жизнью. Они их думаю воспринимают как землетрясения, да еще с такой периодичностью. Это им не по нраву. Надеемся, они привыкнут.

Среди позитива — за год сурок немного набрал вес. Он получал витамины и сгущенное молоко. Взрослый грызун перед спячкой должен весить от четырех до шести килограммов. День сурка — не только развлечение, говорят биологи. Цель — привлечь внимание к сокращению популяции этих грызунов, основная причина которого — активная распашка степей. Для сохранения животных и растений ученые ХНУ пытаются создать нацпарк «Восточная степь». Биологи обеспокоены, что в 2023-м много новых участков было распахано из-за заминирования существующих полей.

Дмитрий Шабанов, профессор ХНУ им. Каразина

Чтобы получить чернозем — мы степь уничтожаем. Украинской степи — той, где живут сурки, ее почти не осталось. Два года назад я показывал на таком мероприятии проект создания национального парка «Восточная степь». Это было в феврале. Потом началась новая фаза войны. Понятно, почему не до создания этого парка. Владимир Ронкин в прошлом году собой останавливал тракторы. И после обсуждения на многих уровнях стало понятно, что остановить их невозможно. Что о степи вспоминать, когда нужно зерно получать во время войны. Но мы уничтожаем то, что уничтожается навсегда.

Биологи будут рады, если в каком-нибудь зоопарке или питомнике найдется самка для Тимки. Масштабные же мечты — создание нацпарка и туристической резиденции сурка.

Людмила Доля, соорганизатор Дня сурка на Харьковщине

Я мечтаю, чтобы где-то в этих степях мы сделали наконец резиденцию сурка Тимки. Где он будет жить, будут приезжать люди. В Европе можно поехать в резиденцию Санта Клауса. А у нас будет резиденция сурка Тимки. Место силы и единения с природой. Чтобы эти степи превратились в места счастливых людей. И счастливых животных.