Весна наступит через шесть недель — прогноз харьковского сурка Тимки III

Тимка III — главный сурок-синоптик Харьковщины — дал прогноз на весну. Пушистый метеоролог нашептал, что весна наступит через шесть недель. И это будет украинская весна.

По традиции сурок дает еще один прогноз — отвечает на социально важные и зачастую шуточные вопросы. На этот раз Тимку III спросили о том, какая супер-сила поможет украинцам выиграть войну. Ответ Тимки III оказался очень мудрым — терпение. Эти два прогноза сурок, как обычно, «нашептал» своей хранительнице Надежде Токарской. А она — перевела с «тимкиного» на украинский.

На биостанции Каразинского университета в селе Гайдары Чугуевского района День сурка отмечают уже в двадцатый раз — грызуны прогнозируют погоду с 2004 года. В роли прорицателей за все время выступали трое сурков: Тимка, Тимка II, а с 2018 года — Тимка III. 2 февраля животное достают из домика-«норы» и спрашивают, когда ждать весны. Если день пасмурный — сурок не видит свою тень, и это означает, что весна будет ранняя. Если светит солнце и грызун видит свою тень, зима продлится еще минимум шесть недель, то есть до середины марта.

Как сообщалось, Тимка III вместе с другими сородичами более полугода провел в оккупации в селе Нестеровка Купянского района. В сентябре 2022-го населенный пункт освободили, и 2 февраля 2023-го он предсказал позднюю весну. Супруга Тимки умерла еще до начала полномасштабной войны, и год назад он все еще был без пары.

Как подчеркивают в пресс-службе Каразинского университета, празднование Дня сурка — это не только развлечение. Еще одна цель — привлечь внимание к проблеме биологического разнообразия в Украине, в частности сокращения численности степных сурков. Эти грызуны занесены в Красную книгу как исчезающий вид.

«Война уничтожает уникальные экосистемы обстрелами, загрязняет токсичными веществами, калечит минированием. Но вполне понятная попытка поддерживать сельскохозяйственное производство в 2023 году привела к уничтожению большого количества участков. Они должны были бы войти в Национальный природный парк «Восточная степь», который пытается создать Каразинский университет», — отмечают в вузе.