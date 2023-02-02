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«Весна наступит через шесть недель»: харьковский сурок Тимка дал прогноз

Общество 11:22   02.02.2023
Елена Нагорная
Сурок Тимка 2023 2

Сурок Тимка lll из Харьковской области увидел свою тень 2 февраля, а это значит, что зима продлится минимум до середины марта.

Прогноз сурка перевел для людей его хранитель — заведующий биологической университетской лабораторией «Восточные степи» Владимир Грубник. После того как грызуна достали из домика, он нашептал ему следующее.

«Весна наступит через шесть недель», — объявил  Грубник.

Сурок Тимка 2023 3

Традиционно харьковского сурка просят также сделать дополнительный прогноз, отвечая на один из интересующих общество вопросов. В этом году прорицателя спросили о насущном — об урожае.

Определяя, что уродит в этом году в Украине, Тимка выбрал свеклу, передает корреспондент МГ «Объектив».

Сурок Тимка 2023

Согласно традиции, получившей широкую известность в 1993 году после выхода фильма о праздновании Дня сурка в американском городке Панксатони с Биллом Мюрреем в главной роли, 2 февраля грызуна достают из домика-«норы» и спрашивают, когда ждать весны.

Если день пасмурный — сурок не видит свою тень, и это значит, что весна будет ранняя. Если светит солнце и сурок видит свою тень, зима продлится еще минимум шесть недель, то есть до середины марта.

В Харьковской области сурки предсказывают погоду с 2004 года. Кроме метеопрогноза грызун обычно отвечает на вопрос, связанный с общественно-политической сферой. Почетную миссию прорицателя за все годы выполняли три грызуна: Тимка, Тимка ІІ, а с 2018 года — Тимка ІІІ.

Сурок Тимка 2023 4

2 февраля 2022 года сурок предсказал раннюю, но холодную весну, а также порекомендовал «заедать» стресс салом с чесноком. Тогда же стало известно, что избранница Тимки ІІІ скончалась от болезни, новую супругу планировали искать не только в Украине, но и за границей. Однако война нарушила эти планы. На сейчас Тимка до сих пор без пары. Кроме того, из-за перенесенного стресса от российских обстрелов сурок похудел. Но способности к предвидению погоды не утратил.

Спустя три недели началось широкомасштабное вторжение РФ в Украину. Вместе с другими 14 сурками Тимка III полгода провел в оккупации на биостанции Каразинского университета в селе Нестеровка Купянского района, однако животные не голодали, так как корм им закупили заранее, и даже дали потомство.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сурок Тимка lll из Харьковской области увидел свою тень 2 февраля, а это значит, что зима продлится минимум до середины марта".