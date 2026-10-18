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Дождь и до +18 в Харькове: прогноз погоды на понедельник, 19 октября

Погода 18:47   18.10.2026
Елена Нагорная
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Дождь и до +18 в Харькове: прогноз погоды на понедельник, 19 октября

В понедельник, 19 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами гроза. Днем местами небольшой дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать 12–14 градусов, днем — 16–18, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 10–15 градусов, днем — 15–20.

Ветер юго-восточный, 7 – 12 м/с.

«На следующей неделе, ориентировочно со вторника-среды, синоптическая ситуация в Украине выровняется, атмосферное давление подрастет, дожди прекратятся, а температура воздуха повысится», — прогнозировала синоптик Наталья Диденко.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 18:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 19 октября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью дождь, местами гроза. Днем местами небольшой дождь.".