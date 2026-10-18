Live
  • Вс 18.10.2026
  • Харьков  +16°С
  • USD 44.89
  • EUR 50.31

Кто контролирует Купянск и где соврал Герасимов — данные Трегубова (видео)

Записано 13:25   18.10.2026
Елена Нагорная
Подпишитесь на нас в Google
Кто контролирует Купянск и где соврал Герасимов — данные Трегубова (видео)

Украинские военные контролируют южную и центральную части Купянска, тогда как россияне все еще присутствуют на севере города, преимущественно в одноэтажной застройке, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, возможность противника получать подкрепление в городе полностью зависит от погоды: в нелетную — россияне пытаются проводить инфильтрационные действия, а когда в небе работают украинские БпЛА — оккупанты испытывают существенные проблемы.

«Нормального сухопутного контроля над севером города, условно, над Голубовкой, сейчас у нас нет. У нас есть частичный огневой контроль, но он зависит от того, есть ли непосредственно БпЛА в небе, есть ли возможность эффективно выявлять и поражать», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

Спикер подчеркнул, что перспектива полного вытеснения россиян из Купянска зависит от битвы за северные окраины (в частности Голубовку) и успехов подразделений ВСУ, в том числе бригады «Хартия», которые вытесняют противника с правого берега реки Оскол. Сейчас военные РФ пытаются восстановить утраченные позиции и проводят инфильтрацию в сторону Радьковки.

«Они пытаются просто восстановить то, что потеряли до этого. Хотя там очень смешная ирония с корреляцией российских заявлений, причем абсолютно официальных, на высшем уровне, и реальности. Герасимов (начальник Генштаба РФ — ред.) рассказывает, что не то что Радьковка давно взята, но и населенные пункты за Радьковкой взяты, и речь идет о наступлении на Шевченково… Я отмотал карту и нашел этот населенный пункт в 30 км от реальной линии боевого соприкосновения. В 30 км», — подчеркнул Трегубов.

Кроме этого, спикер напомнил о случаях использования гражданских во время выхода оккупантов из Купянска.

«Несколько таких акций подряд на протяжении двух недель примерно. Сначала это было похоже на отвод просто собственных сил, потом дважды это было похоже больше на провокации. Когда уже не выходили их силы, выходили гражданские, и по гражданским были нанесены удары. Один раз минометный с жертвами, один раз после этого уже дроновый, но дрон без заряда и без жертв, просто для красивой картинки», — рассказал Трегубов.

Читайте также: Пока в РФ заявляют о «захвате» сел, ВСУ контратакуют под Харьковом — ISW

Автор: Елена Нагорная

Популярно

Утренние удары по Харькову: «Шахеды» атаковали Основянский район
Утренние удары по Харькову: «Шахеды» атаковали Основянский район
18.10.2026, 08:27
Новости Харькова — главное за 18 октября: утро началось с «прилетов» БпЛА
Новости Харькова — главное за 18 октября: утро началось с «прилетов» БпЛА
18.10.2026, 12:28
Обстрел Изюма и удар по складу в Дергачах: Синегубов — о сутках на Харьковщине
Обстрел Изюма и удар по складу в Дергачах: Синегубов — о сутках на Харьковщине
18.10.2026, 09:43
Где летят ракеты и БпЛА: карта стала открытой, а в Харькове готовят ИИ-аналог
Где летят ракеты и БпЛА: карта стала открытой, а в Харькове готовят ИИ-аналог
18.10.2026, 09:03
Взрывы в Харькове: атаковала баллистика, «прилетел» дрон (дополнено)
Взрывы в Харькове: атаковала баллистика, «прилетел» дрон (дополнено)
17.10.2026, 22:29
Кто контролирует Купянск и где соврал Герасимов — данные Трегубова (видео)
Кто контролирует Купянск и где соврал Герасимов — данные Трегубова (видео)
18.10.2026, 13:25

Новости по теме:

18.10.2026
Готовится ли РФ к масштабному наступлению на Харьковщину? Ответ ВСУ (видео)
18.10.2026
Вероятно под кайфом и без прав: водитель ВАЗа попался копам в центре Харькова
18.10.2026
Обстрел Изюма и удар по складу в Дергачах: Синегубов — о сутках на Харьковщине
18.10.2026
Где летят ракеты и БпЛА: карта стала открытой, а в Харькове готовят ИИ-аналог
18.10.2026
Пока в РФ заявляют о «захвате» сел, ВСУ контратакуют под Харьковом — ISW


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Кто контролирует Купянск и где соврал Герасимов — данные Трегубова (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2026 в 13:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские военные контролируют южную и центральную части Купянска, тогда как россияне все еще присутствуют на севере города, преимущественно в одноэтажной застройке.".