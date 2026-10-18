Кто контролирует Купянск и где соврал Герасимов — данные Трегубова (видео)

Украинские военные контролируют южную и центральную части Купянска, тогда как россияне все еще присутствуют на севере города, преимущественно в одноэтажной застройке, рассказал в эфире нацмарафона спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

По его словам, возможность противника получать подкрепление в городе полностью зависит от погоды: в нелетную — россияне пытаются проводить инфильтрационные действия, а когда в небе работают украинские БпЛА — оккупанты испытывают существенные проблемы.

«Нормального сухопутного контроля над севером города, условно, над Голубовкой, сейчас у нас нет. У нас есть частичный огневой контроль, но он зависит от того, есть ли непосредственно БпЛА в небе, есть ли возможность эффективно выявлять и поражать», — отметил Трегубов.

Видео: национальный телемарафон

Спикер подчеркнул, что перспектива полного вытеснения россиян из Купянска зависит от битвы за северные окраины (в частности Голубовку) и успехов подразделений ВСУ, в том числе бригады «Хартия», которые вытесняют противника с правого берега реки Оскол. Сейчас военные РФ пытаются восстановить утраченные позиции и проводят инфильтрацию в сторону Радьковки.

«Они пытаются просто восстановить то, что потеряли до этого. Хотя там очень смешная ирония с корреляцией российских заявлений, причем абсолютно официальных, на высшем уровне, и реальности. Герасимов (начальник Генштаба РФ — ред.) рассказывает, что не то что Радьковка давно взята, но и населенные пункты за Радьковкой взяты, и речь идет о наступлении на Шевченково… Я отмотал карту и нашел этот населенный пункт в 30 км от реальной линии боевого соприкосновения. В 30 км», — подчеркнул Трегубов.

Кроме этого, спикер напомнил о случаях использования гражданских во время выхода оккупантов из Купянска.

«Несколько таких акций подряд на протяжении двух недель примерно. Сначала это было похоже на отвод просто собственных сил, потом дважды это было похоже больше на провокации. Когда уже не выходили их силы, выходили гражданские, и по гражданским были нанесены удары. Один раз минометный с жертвами, один раз после этого уже дроновый, но дрон без заряда и без жертв, просто для красивой картинки», — рассказал Трегубов.