«Флаговтык» на Харьковщине сорван: БпЛА с триколором сбили в воздухе (видео)

Военные РФ устроили очередную пропагандистскую акцию в селе Колодезное Купянского района Харьковской области, направив туда беспилотник с российским флагом. Защитники его уничтожили и подтвердили украинский контроль над населенным пунктом.

Как сообщили в 3-й отдельной тяжелой механизированной Железной бригаде ВСУ, российской пехоты в селе нет, и украинские защитники прочно держат там оборону. Чтобы создать противоположную картинку, противник отправил в Колодезное БпЛА с флагом РФ.

«Вражеский беспилотник накануне принес туда их триколор. Явно с целью зафиксировать на видео и выдать за «подтверждение» контроля над селом, а потом повсюду разносить эту ложь, как чуму. Обезвредили заразу воины стрелкового батальона, которые держат оборону в данном районе», — рассказали в подразделении.

FPV-дрон защитников уничтожил российский БпЛА с триколором еще в воздухе, после чего украинский пехотинец вышел из укрытия с государственным флагом, окончательно опровергнув фейк РФ.

Как сообщала МГ «Объектив», ранее спикер Группировки объединенных сил ВСУ Виктор Трегубов опроверг заявления начальника Генштаба РФ Герасимова о взятии села Радьковка Купянского района и о наступлении на Шевченково. По словам спикера, последний населенный пункт на самом деле расположен в 30 км от реальной линии боевого столкновения.