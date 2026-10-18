Дроны атаковали легковушку и микроавтобус на Харьковщине: четверо пострадавших

Четыре человека пострадали на Харьковщине в результате атак российских беспилотников утром 18 октября.

Около 09:30 в поселке Старый Салтов Чугуевского района FPV-дрон попал в автомобиль ВАЗ 2121. Ранения получили 58-летний мужчина и его 55-летняя жена. Оба находятся в легком состоянии и отказались от госпитализации, сообщили в областной прокуратуре.

Еще одна атака произошла ориентировочно в 08:30 на автодороге Великий Бурлук — Новая Александровка. Беспилотник попал в микроавтобус Volkswagen T4. В результате удара 49-летний мужчина получил ранения, а у 55-летней женщины диагностировали острую реакцию на стресс.

Как сообщала МГ «Объектив», два беспилотника ударили по Харькову утром 18 октября — в 07:20 и около 08:00. Оба попадания зафиксировали в Основянском районе. О пострадавших не информировали.