Дощ та до +18 у Харкові: прогноз погоди на понеділок, 19 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 12–14 градусів, удень — 16–18, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 10–15 градусів, удень — 15–20.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

«На наступному тижні, орієнтовно із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться», — прогнозувала синоптикиня Наталка Діденко.