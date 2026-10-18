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Дощ та до +18 у Харкові: прогноз погоди на понеділок, 19 жовтня

Погода 18:47   18.10.2026
Олена Нагорна
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Дощ та до +18 у Харкові: прогноз погоди на понеділок, 19 жовтня

У понеділок, 19 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть 12–14 градусів, удень — 16–18, повідомили у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 10–15 градусів, удень — 15–20.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

«На наступному тижні, орієнтовно із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться», — прогнозувала синоптикиня Наталка Діденко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2026 в 18:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 19 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Вночі дощ, місцями гроза. Вдень місцями невеликий дощ.".