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Сьогодні 14 жовтня 2026: яке свято та день в історії

Календар 06:00   14.10.2026
Оксана Горун
Сьогодні 14 жовтня 2026: яке свято та день в історії

14 жовтня – День створення Української повстанської армії. У цей день 1066 року відбулася битва при Гастінгсі. У 1892-му вийшли “Пригоди Шерлока Холмса”, а в 1926-му – книга Алана Мілна “Вінні-Пух”. У 1946-му вирішили створити Міжнародну організацію стандартизації (ISO). У 1994-му Іцхак Рабін, Ясір Арафат і Шимон Перес отримали Нобелівську премію миру. У 2012-му відбувся перший в історії стрибок із парашутом зі стратосфери.

Свята та пам’ятні дати 14 жовтня

14 жовтня – День створення Української повстанської армії.

У світі – Міжнародний день стандартизації.

Друга середа жовтня – це Міжнародний день дзиґи.

Також сьогодні: Всесвітній день майбутнього без карієсу, Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я, День народження Вінні-Пуха.

Відео створено з використанням ШІ

14 жовтня в історії

14 жовтня 1066 року відбулася битва при Гастінгсі. Докладніше.

14 жовтня 1892 року вийшла книга Артура Конан Дойла “Пригоди Шерлока Холмса”. Це була перша збірка оповідань про знаменитого детектива, але далеко не перша поява цього персонажа. Він жив своїм літературним життям ще з 1887 року, коли вийшов роман “Етюд у багряних тонах”. Проте книг про Холмса тривалий час не було – твори Конан Дойля виходили в періодичних виданнях. До збірки Пригоди Шерлока Холмса увійшли 12 оповідань, які перед тим публікувалися в журналі The Strand. Це були: Скандал у Богемії, Спілка рудих, Встановлення особи, Таємниця Боскомбської долини, П’ять апельсинових зерняток, Людина з розсіченою губою, Блакитний карбункул, Пістрява стрічка, Інженерів палець, Шляхетний холостяк, Берилова діадема та Мідяні буки.

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Обкладинка першого видання “Пригод Шерлока Холмса”. Фото: https://www.arthur-conan-doyle.com/wiki/File:Adventures-sh-1892-newnes-cover.jpg#filelinks

14 жовтня 1926 року вперше вийшла книга Алана Мілна “Вінні-Пух”. Докладніше.

14 жовтня 1942 року створили Українську повстанську армію.  Докладніше про дискусію навколо святкування Дня УПА.

14 жовтня 1946 року делегати з 25 країн під час зустрічі в Лондоні домовилися створити Міжнародну організацію стандартизації (ISO). Докладніше.

14 жовтня 1994 року прем’єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, лідер Палестини Ясир Арафат і міністр закордонних справ Ізраїлю Шимон Перес отримали Нобелівську премію миру. Докладніше.

14 жовтня 2012 року стався сенсаційний на той час стрибок із парашутом зі стратосфери. Докладніше.

Церковне свято 14 жовтня

14 жовтня вшановують пам’ять мучеників Назарія, Гервасія, Протасія та Келсія. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо зранку йде дощ, то 15 жовтня буде гарна погода.

Якщо погода 14 жовтня тепла та сонячна, то зимові морози прийдуть нескоро.

Що не можна робити 14 жовтня

Не можна працювати в саду та на городі – особливо копати землю чи саджати рослини.

Не рекомендовано вирушати в далеку дорогу.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2026 в 06:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "14 жовтня – День створення Української повстанської армії. У цей день 1066 року відбулася битва при Гастінгсі. У 1892-му вийшли “Пригоди Шерлока Холмса”".