Сьогодні 14 жовтня: яке свято та день в історії

14 жовтня 1994 року Іцхак Рабін, Ясір Арафат та Шимон Перес здобули Нобелівську премію миру. 1942-го заснували УПА. 1926-го вперше опубліковано книгу Алана Мілна “Вінні-Пух”. 1066-го відбулася битва при Гастінгсі, в якій Вільгельм Завойовник розбив армію короля Англії.

Свята та пам’ятні дати 14 жовтня

14 жовтня – Міжнародний день стандартизації.

Також у світі: Всесвітній день хоспісів та паліативної допомоги, Всесвітній день перелітних птахів та Європейський день донорства та трансплантації органів (усі три проводяться у другу суботу жовтня), Всесвітній день спірометрії та легеневого здоров’я та День екологічної освіти.

14 жовтня в історії

14 жовтня 1066 року відбулася битва при Гастінгсі. У ній військо Вільгельма Завойовника розбило армію короля Гарольда II Годвінсона. Вільгельм не визнавав Гарольда спадкоємцем Едуарда Сповідника та сам призначив наступником себе. Битися з військом Вільгельма та його норманів Гарольд прибув одразу після успішної для нього битви з норвезькими загарбниками. Але вдруге йому не пощастило – король загинув на полі бою. А Вільгельм оточив Лондон і змусив англійську аристократію визнати себе новим королем. Його коронували 25 грудня 1066 року. Це започаткувало нову історію Англії, а також – довгострокову боротьбу англійців з французами за землі в материковій Європі.

14 жовтня 1926 року вперше вийшла книга Алана Мілна “Вінні-Пух”.

Хоча цей день часто називають “Днем народження Вінні-Пуха”, насправді сам дитячий улюбленець з’явився раніше. Мілн використав образ плюшевого ведмежати у кількох віршах збірки, яка була видана 1924 року. Художник Ернест Шепард, який оформляв збірку, порадив автору створити розповідь про цього героя.

Сам Вінні – не просто вигадка Мілна. Він – справжній плюшевий ведмедик, який належав синові письменника Крістоферу Робіну. Також іграшками Крістофера були й інші персонажі книги: П’ятачок, Ослик Іа, Тигруля, Кенга та Ру.

Тільки у Сови та Кролика не було плюшевих прототипів. Що стосується Вінні, то ведмедика-прототип Алан Мілн подарував синові на перший день народження. Іграшку фірми “Альфа Фарнелл” він придбав в універмазі. А своє уславлене ім’я ведмедик Крістофера Робіна отримав через три роки – на честь ведмедиці на прізвисько Вінніпег (Вінні). Вона жила в 1920-х у Лондонському зоопарку, куди потрапила з Канади. Ще ведмежатком Вінні купив у мисливця за 20 доларів ветеринар канадського кавалерійського полку “Форт Гаррі Хорс” Гаррі Колборн. 1914-го – на початку Першої світової війни – ведмежа прибуло з “товаришами по службі” до Британії. А оскільки полк мав переправлятися до Франції, Вінні вирішили залишити в Лондонському зоопарку до кінця війни. Ведмедиця стала улюбленицею лондонців, тож канадські військові не стали забирати її після війни. Алан Мілн прийшов до Лондонського зоопарку з чотирирічним Крістофером Робіном у 1924 році. Хлопчику дуже сподобалася ведмедиця, тому він назвав свою іграшку на її честь. У вересні 1981 року 61-річний Крістофер Робін Мілн відкрив пам’ятник ведмедиці Вінні у Лондонському зоопарку.

А в 1999 році канадські кавалеристи з “Форт Гаррі Хорс” відкрили там же ще один монумент – статую лейтенанта Гаррі Колборна з ведмежам. Копія цього монумента є й у зоопарку в місті Вінніпег (Канада).

14 жовтня 1942 року створили Українську повстанську армію. Хоча святкування Дня УПА прив’язане до Покрови, українські дослідники повстанського руху вважають недоцільним переносити святкування річниці УПА на 1 жовтня, як це зробили з Днем Козацтва та Днем захисників та захисниць України.

“Я вважаю, що переносити також і дату створення Української повстанської армії буде неправильно. Саме ця дата, 14 жовтня, дуже чітко визначена в постанові президії Української головної визвольної ради (УГВР) 1947 року. В цьому документі датою заснування УПА визначено саме 14 жовтня, відтак переносити свято, міняти цю дату насправді може тільки президія УГВР, яка, очевидно, вже не існує”, — прокоментував для інформаційного агентства Міноборони “АрміяInfo” дослідник історії Української Повстанської Армії Володимир В’ятрович.

За словами В’ятровича, справді в постанові УГВР є прив’язка свята УПА до Покрови. Але це був не єдиний мотив визначення днем створення Української повстанської армії саме 14 жовтня.

“Я вважаю, що не буде нічого поганого, якщо ми будемо згадувати про Українську повстанську армію та 1 жовтня в контексті Дня захисників і захисниць України, зважаючи на те, що це один з етапів боротьби за незалежність України, й у цей день ми згадуємо і козацтво, й УПА, й Армію Української Народної Республіки. Водночас добре буде мати й окреме свято, коли власне була створена Українська Повстанська Армія — 14 жовтня”, — пояснив В’ятрович.

14 жовтня 1946 року в Лондоні відкрилася конференція національних організацій зі стандартизації. На ній були присутні представники 25 країн. Делегати започаткували Міжнародну організацію зі стандартизації – ISO (від грецького слова “isos” – “рівний”). А 1970 року президент ISO Фарук Сунтер запропонував відзначати 14 жовтня Міжнародний день стандартизації.

14 жовтня 1994 року прем’єр-міністр Ізраїлю Іцхак Рабин, лідер Палестини Ясир Арафат і міністр закордонних справ Ізраїлю Шимон Перес отримали Нобелівську премію миру.

Премію їм дали “за зусилля, спрямовані на досягнення миру на Близькому Сході”, які, як показали події останніх днів, були марними. На той момент премія була наслідком підписання Угод в Осло. Вручення премії миру голові ФАТХ, яка була на той момент терористичною, а не політичною організацією, викликала низку обурених коментарів ЗМІ та політиків у світі.

Церковне свято

14 жовтня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять мучеників Назарiя, Гервасiя, Протасiя та Келсiя. Вони жили в першому столітті нашої ери та стали одними з перших християн, які постраждали за віру. Зазнали гонінь за часів імператора Нерона. Назарій із юних років присвятив себе допомозі гнаним християнам. У Мілані в місцевій в’язниці він знайшов братів-близнюків Протасія та Гервасія. Вони народилися в сім’ї багатих римлян, проте їхні батьки прийняли християнство та були вбиті за свою віру. Брати роздали майно бідним, відпустили на волю рабів і працювали у пості та молитві. Однак із часом язичники схопили і їх та відправили до в’язниці. Святий Назарій намагався полегшити страждання близнюків, проте його вислали з міста. Тоді Назарій поїхав до Галії, де продовжив проповідувати та хрестив сина місцевої християнки на ім’я Келсій. Він став учнем Назарія та його сподвижником. За проповідь християнства язичники піддали Назарія та Келсія тортурам, проте ті дивом залишалися цілими та живими. Воїни, які виконували вироки мученикам, були настільки вражені, що прийняли християнство та відпустили своїх жертв. Звільнені Назарій та Келсій пішли провідати у в’язниці мучеників Гервасія та Протасія. Про це повідомили Нерону. І той наказав обезголовити всіх чотирьох.

Народні прикмети

Якщо зранку йде дощ, то 15 жовтня буде гарна погода.

Якщо погода 14 жовтня тепла та сонячна, то зимові морози прийдуть нескоро.

Що не можна робити 14 жовтня

Не можна працювати в саду та на городі – особливо копати землю чи саджати рослини.

Не рекомендовано вирушати в далеку дорогу.