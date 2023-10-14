Сегодня 14 октября: какой праздник и день в истории

14 октября 1994 года Ицхак Рабин, Ясир Арафат и Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира. В 1942-м основали УПА. В 1926-м впервые опубликована книга Алана Милна «Винни-Пух». В 1066-м произошло сражение при Гастингсе, в котором Вильгельм Завоеватель разбил армию короля Англии.

Праздники и памятные даты 14 октября

14 октября – Международный день стандартизации.

Также в мире: Всемирный день хосписов и паллиативной помощи, Всемирный день перелетных птиц и Европейский день донорства и трансплантации органов (все три проводятся во вторую субботу октября), Всемирный день спирометрии и легочного здоровья и День экологического образования.

14 октября в истории

14 октября 1066 года произошло сражение при Гастингсе. В нем войско Вильгельма Завоевателя разбило армию короля Гарольда II Годвинсона. Вильгельм не признавал Гарольда наследником Эдуарда Исповедника и назначил преемником самого себя. Сразиться с войском Вильгельма и его норманнов Гарольд прибыл сразу после успешной для него битвы с норвежскими захватчиками. Но второй раз ему уже не повезло – король погиб на поле боя. А Вильгельм окружил Лондон и заставил английскую аристократию признать себя новым королем. Его короновали 25 декабря 1066 года. Это положило начало новой истории Англии, а также — долгосрочной борьбе англичан с французами за земли в материковой Европе.

14 октября 1926 года впервые вышла книга Алана Милна «Винни-Пух».

Хотя этот день часто называют «Днем рождения Винни-Пуха», на самом деле сам детский любимец появился раньше. Милн использовал образ плюшевого медвежонка в нескольких стихах сборника, изданного в 1924 году. Оформлявший сборник художник Эрнест Шепард посоветовал автору создать рассказ об этом герое.

Сам Винни – не просто выдумка Милна. Он – реальный плюшевый мишка, принадлежавший сыну писателя Кристоферу Робину. Также игрушками Кристофера были и другие персонажи книги: Пятачок, Ослик Иа, Тигруля, Кенга и Ру.

Только у Совы и Кролика не было плюшевых прототипов. Что касается Винни, то мишку-прототип Алан Милн подарил сыну на первый день рождения. Игрушку фирмы «Альфа Фарнелл» он приобрел в универмаге. А свое прославленное имя мишка Кристофера Робина получил три года спустя – в честь медведицы по прозвищу Виннипег (Винни). Она жила в 1920-х в Лондонском зоопарке, куда попала из Канады. Еще медвежонком Винни купил у охотника за 20 долларов ветеринар канадского кавалерийского полка «Форт Гарри Хорс» Гарри Колборн. В 1914-м – в начале Первой мировой войны – медвежонок прибыл с «сослуживцами» в Британию. А поскольку полк должен был переправляться во Францию, то Винни решили оставить в Лондонском зоопарке до конца войны. Медведица стала любимицей лондонцев, так что канадские военные не стали забирать ее после войны. Алан Милн пришел в Лондонский зоопарк с четырехлетним Кристофером Робином в 1924 году. Мальчику очень полюбилась медведица, поэтому он назвал свою игрушку в ее честь. В сентябре 1981 года 61-летний Кристофер Робин Милн открыл памятник медведице Винни в Лондонском зоопарке.

А в 1999 году канадские кавалеристы из «Форт Гарри Хорс» открыли там же еще один монумент – статую лейтенанта Гарри Колборна с медвежонком. Копия этого монумента есть и в зоопарке в городе Виннипег (Канада).

14 октября 1942 года создали Украинскую повстанческую армию. Хотя празднование Дня УПА привязано к Покрову, украинские исследователи повстанческого движения считают нецелесообразным переносить празднование годовщины УПА на 1 октября как это сделали с Днем Казачества и Днем защитников и защитниц Украины.

«Я считаю, что переносить также дату создания Украинской повстанческой армии будет неправильно. Именно эта дата, 14 октября, очень четко определена в постановлении президиума Украинского главного освободительного совета (УГВР) 1947 года. В этом документе датой основания УПА определено именно 14 октября. Так что переносить праздник, менять эту дату на самом деле может только президиум УГВР, который, очевидно, уже не существует», — прокомментировал для информационного агентства Минобороны «АрмияInfo» исследователь истории Украинской Повстанческой Армии Владимир Вятрович.

По словам Вятровича, действительно в постановлении УГВР есть привязка праздника УПА к Покрову. Но это был не единственный мотив для определения дня создания Украинской повстанческой армии именно 14 октября.

«Я считаю, что не будет ничего плохого, если мы будем вспоминать об Украинской повстанческой армии и 1 октября — в контексте Дня защитников и защитниц Украины. Учитывая, что это один из этапов борьбы за независимость Украины, и в этот день мы вспоминаем и казачество, и УПА, и армию Украинской народной республики. В то же время хорошо будет иметь и отдельный праздник, когда была создана Украинская повстанческая армия — 14 октября», — пояснил Вятрович.

14 октября 1946 года в Лондоне открылась конференция национальных организаций по стандартизации. На ней присутствовали представители 25 стран. Делегаты основали Международную организацию по стандартизации – ISO (от греческого слова «isos» – «равный»). А в 1970 году президент ISO Фарук Сунтер предложил отмечать 14 октября Международный день стандартизации.

14 октября 1994 года премьер-министр Израиля Ицхак Рабин, лидер Палестины Ясир Арафат и министр иностранных дел Израиля Шимон Перес получили Нобелевскую премию мира.

Премию им дали «за усилия, направленные на достижение мира на Ближнем Востоке», которые, как показали события последних дней, оказались тщетными. На тот момент премия была следствием подписания Соглашений в Осло. Вручение премии мира главе ФАТХ, которая была на тот момент террористической, а не политической организацией, вызвало ряд возмущенных комментариев СМИ и политиков в мире.

Церковный праздник

14 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия. Они жили в первом веке нашей эры и стали одними из первых христиан, пострадавших за веру. Они стали жертвами гонений во времена императора Нерона. Назарий с юных лет посвятил себя помощи гонимым христианам. В Милане в местной тюрьме он нашел братьев-близнецов Протасия и Гервасия. Они родились в семье богатых римлян, однако их родители приняли христианство и были убиты за свою веру. Братья раздали имущество бедным, отпустили на волю рабов и трудились в посте и молитве. Однако со временем язычники схватили и отправили их в тюрьму. Святой Назарий пытался облегчить страдания братьев, но его выслали из города. Тогда Назарий поехал в Галлию, где продолжил проповедовать и крестил сына местной христианки по имени Келсий. Он стал учеником Назария и его сподвижником. За проповедь христианства язычники подвергли Назария и Келсия пыткам, однако те чудом оставались целыми и живыми. Воины, исполнявшие приговоры мученикам, были так поражены, что приняли христианство и отпустили своих жертв. Освобожденные Назарий и Келсий пошли навестить в тюрьме мучеников Гервасия и Протасия. Об этом сообщили Нерону. И тот приказал обезглавить всех четверых.

Народные приметы

Если утром идет дождь, то 15 октября будет хорошая погода.

Если погода 14 октября теплая и солнечная, зимние морозы придут нескоро.

Что нельзя делать 14 октября

Нельзя работать в саду и огороде – особенно копать землю или сажать растения.

Не рекомендуется отправляться в дальний путь.