Сьогодні 14 жовтня: яке свято та день в історії

14 жовтня – велике церковне свято – Покрова Пресвятої Богородиці. Також в Україні відзначають День захисників і захисниць України й День козацтва. Цей день вважається датою заснування УПА.

Свята та пам’ятні дати 14 жовтня

В Україні – День захисників і захисниць України, День козацтва та День УПА.

У світі – Міжнародний день стандартизації.

14 жовтня в історії

14 жовтня 1066 року відбулась битва при Гастінгсі. У ній військо Вільгельма Завойовника розбило армію короля Гарольда II Ґодвінсона. Після цього Вільгельм став королем Англії і засновником нової династії англійських королів. Це поклало початок нової історії Англії, а також – довготривалої боротьби англійців із французами за землі в материковій Європі.

14 жовтня 1942 року вважається офіційною датою створення Української повстанської армії. Хоча деякі історики вважають цю дату умовною й вважають, що реально УПА створили пізніше – десь через півроку потому. У будь-якому разі в Україні 14 жовтня разом із Днем захисників і захисниць і Днем козацтва відзначають День УПА. Українська повстанська армія діяла в Україні протягом 1942 – 1960 років (хоча окремі прояви партизанського спротиву вояків УПА фіксувалися й пізніше). Повстанці були озброєним крилом Організації українських націоналістів (революційної) та підпорядковувалися Уряду Української народної республіки в екзилі (поза межами Батьківщини).

Активна діяльність УПА розпочалася з весни 1943 року. У травні 1943 року загони ОУН почали офіційно іменуватися «Українською повстанською армією». Своїм головним завданням УПА декларувала підготовку потужного національно-визвольного повстання, яке мало розпочатися в сприятливий для того часу момент (тобто коли СРСР та Німеччина виснажаться у війні). Результатом повстання мало стати створення самостійної та соборної Української держави. З самого початку свого існування УПА воювала на три фронти: з військами Третього Рейху та його союзниками, польським Рухом опору та радянськими партизанами. З поверненням радянського режиму на західноукраїнські землі, УПА ще кілька років чинила активний спротив каральним загонам НКВС. Окремі осередки спротиву продовжувались впродовж 1950-х — 1960-х років. Радянська пропаганда доклала руку до створення образу УПА як посібників нацистів, що зараз намагається зробити російська пропаганда з усіма українцями. Втім із відновленням Україною незалежності в 1991 році міфи радянської пропаганди поступово почали розвінчувати. З 2015 року вояки УПА мають встановлений Верховною Радою статус борців за незалежність України у ХХ столітті.

Церковне свято 14 жовтня

14 жовтня – Покрова Пресвятої Богородиці. За легендою, у цей день військо давніх русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ’я — Царгород (Константинополь), намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця явилася перед людьми та вкрила їх своєю покровою (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити цих людей. Вражений таким дивом Аскольд та його дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами.

В Україні зі святом Покрови пов’язана велика кількість народних традицій. До Покрови завершувався період сватань і приготування до весіль, який починався після Успіння Пресвятої Богородиці – 28 серпня. Виникла традиція, що дівчата, котрі бажали взяти шлюб саме цього року, мали побувати на святі Покрови у церкві і помолитися: «Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку», «Мати-Покрівонько, покрий Матір сиру Землю і мене молоду», «Свята мати, Покровонько, накрий мою головоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою». Саме на Покрову починався період весіль, який тривав два тижні – до Пилипівського посту.

Це також було велике свято для козаків, оскільки їхню церкву було присвячено Діві Марії. Коли вони бажали обрати нових членів старшини, то збиралися саме в цей день

Народні прикмети 14 жовтня

Відлітають журавлі – зима буде ранньою та холодною.

Якщо дуб та береза скинуть все листя, то рік буде легкий.

Якщо перший сніг до Покрови випаде, то зима нескоро прийде.

Якщо дітей на покрив облити водою через сито, вони менше будуть хворіти.

Якщо хлопець на Покрову за дівчиною доглядає, він стане її нареченим.

Якщо зіграти весілля на Покрову, то молоді будуть жити душа в душу.

Що не можна робити 13 жовтня

Працювати по дому. Прибирати, прати, шити.

Довго стояти біля плити та готувати страви.

Лаятися, лихословити, вживати спиртне.

Позичати гроші та просити в борг.