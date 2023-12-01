Сьогодні 1 грудня: яке свято та день в історії

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року. Цього дня 1835 року вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. А 1887-го – перша повість про Шерлока Холмса “Етюд у багряних тонах” Артура Конан Дойла. 1934-го після вбивства Кірова в СРСР видали постанову, яка започаткувала Великий терор. 1959-го було укладено Договір про Антарктику. 2013-го в Києві відбулася мільйонна акція протесту, яка започаткувала Революцію Гідності.

Свята та пам’ятні дати 1 грудня

1 грудня – річниця Всеукраїнського референдуму 1991 року. В Україні також є День працівників прокуратури.

У світі: Всесвітній день боротьби зі СНІДом, День без мистецтва (присвячений померлим від СНІДу діячам мистецтва), День Антарктиди, День невролога та День різдвяних вогнів.

1 грудня в історії

1 грудня 1835 року вийшла перша збірка казок Ганса Крістіана Андерсена. Окремі казки на той момент уже виходили в інших збірках. Однак ця – передріздвяна – стала його персональною. До першої збірки увійшли “Кресало”, “Маленький Клаус і Великий Клаус”, “Принцеса на горошині” та “Квіти маленької Іди”.

1 грудня 1887 року у різдвяному щорічнику “Beeton” опублікували першу повість Артура Конан Дойла, в якій головною дійовою особою став приватний детектив Шерлок Холмс. Це був “Етюд у багряних тонах”. Свого Холмса Конан Дойл вигадав у 1880-х роках. А перші нариси повісті вніс у блокнот 1886 року.

На відміну від інших авторів детективів, яких на той час було дуже багато, письменник зосередився не на хитрощах злочинців, а на особистості та таланті самого детектива. Шерлоком Холмс став далеко не одразу. У перших записах Конан Дойл називав його Шеррінгтоном чи Шеррінгфором. Як вважають, ім’я Шерлок (яке у Великій Британії, по суті, поширене не як ім’я, а як прізвище) автор підглянув у лондонських газетах. Він завжди цікавився кримінальною хронікою, а на той час у подібних матеріалах періодично фігурував інспектор поліції Вільям Шерлок. Доктор Ватсон із самого початку мав стати Ормондом Секером, але згодом отримав просте ім’я. Саму повість 27-річний Конан Дойл написав лише за три тижні. А ось видати не міг близько року. Жодне видавництво не погоджувалося брати на роботу його твір. Видавці вважали, що ринок і так перенасичений детективами. Зрештою письменнику довелося поступитися авторськими правами – на таких умовах видавництво “Ward and Lock” опублікувало “Етюд у багряних тонах” у своєму журналі.

Письменник отримав 25 фунтів стерлінгів. А ось видавці заробили надалі дуже непогано, спочатку випустивши повість як окрему книгу, а потім перевидавши її. Конан Дойл отримав своє згодом – уже у 1890 році він опублікував “Знак чотирьох” – повість, яка стала справжньою сенсацією й у Великій Британії, і в США.

1 грудня 1918 року проголосили про створення Королівства Сербів, Хорватів та Словенців. Країна утворилася шляхом об’єднання частини земель, що входили до складу Австро-Угорщини, та Сербії – після Першої світової війни.

Під час розпаду та капітуляції Австро-Угорщини поневолені нею народи проголосили про створення Держави Словенців, Хорватів та Сербів. Але через загрозу вторгнення італійських військ змушені були шукати захист та підтримку, за якими звернулися до Сербії та Чорногорії, які проголосили своє об’єднання кількома днями раніше. Країну, що утворилася в результаті об’єднання, очолив король Сербії – Петро I Карагеоргієвич, а столицю перенесли до Белграда. У молодій державі досить швидко проявилося економічне розшарування між більш успішними та депресивними регіонами, а також виникли міжетнічні суперечності. Серби переважали у керівництві країни та економічних колах. Попри затвердження досить демократичної Конституції, утиски почалися майже одразу. Спершу обмежили діяльність політичних партій, потім повністю заборонили діяльність Компартії. Влітку 1923 року під суд віддали керівництво Хорватської республіканської селянської партії, а саму партію заборонили. А після вбивства у будівлі парламенту хорватського політика Степана Радича король розпустив парламент та скасував конституцію. 6 січня 1929 року він встановив диктатуру та перейменував країну на Королівство Югославія.

1 грудня 1918 року до королівства Румунія внаслідок розпаду Австро-Угорської імперії приєднали Трансильванію. У цьому ж році Румунія приєднала низку територій, що раніше входили до складу Російської імперії (головним чином Бессарабію). Так сформувалося повоєнне Румунське королівство, яке проіснувало у своїх максимальних кордонах до моменту відторгнення північної частини Трансільванії Угорщиною та окупації Бессарабії СРСР.

1 грудня 1934 року сталося вбивство Сергія Кірова – 1-го секретаря Ленінградського міського комітету ВКП(б). Вбивця – комуніст Леонід Ніколаєв – підстеріг Кірова біля кабінету та вистрілив у потилицю. Потім сам намагався застрелитися, але вижив. Його затримали на місці. Хоча з розсекреченого у 2009 році щоденника Ніколаєва зараз уже відомо, що вбивця Кірова діяв з особистих причин (мстився за звільнення), Сталін використав вбивство як можливість “гуртом” розправитися з усіма своїми конкурентами та опонентами в партії – тобто давніми соратниками Леніна.

Для цього швидко вигадали терористичний “зінов’ївський” (тобто пов’язаний із Григорієм Зінов’євим) “Ленінградський центр”, під керівництвом якого нібито діяв Ніколаєв. Його змусили дати необхідні свідчення. Уже 28 та 29 грудня виїзна сесія військової колегії Верховного суду СРСР визнала винними у вбивстві 14 осіб, у тому числі Ніколаєва, та засудила їх до розстрілу з конфіскацією майна. Але це був лише початок. Далі розгорнулося те, що увійшло в історію під назвою Великий терор. Юридичну можливість його реалізації створили саме після вбивства Кірова (тому початок Великого терору пов’язують із цією подією). Просто в день убивства – 1 грудня – вийшла ухвала президії ЦВК СРСР.

Вона містила наказ справи за обвинуваченням у терористичних актах проти працівників радянської влади розглядати у прискореному порядку. Тобто, на все слідство відводили 10 днів, розгляд у суді проводили без участі сторін, оскарженню вирок не підлягав, а розстріли проводили негайно.

1 грудня 1959 року у Вашингтоні 12 країн світу уклали Договір про Антарктику. Цей документ визначає правовий режим материка, де немає корінного населення, а також усього Антарктичного регіону. Саме ця угода дозволила Антарктиці залишитися місцем не воєн, а науки. Детальніше.

1 грудня 1990 року під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які прокладали підземний тунель між двома країнами.

1 грудня 1991 року в Україні відбувся Загальнонаціональний референдум. На нього винесли єдине запитання: “Чи підтверджуєте Ви Акт проголошення Незалежності України?” Ствердно відповіли 90,32% громадян колишньої УРСР. На Харківщині “за” проголосували 86,33%: тобто 1 553 065 осіб із 1 798 977, які брали участь у волевиявленні.

1 грудня 2013 року у Києві пройшла масова акція протесту, яка зібрала від 500 тисяч до 1 млн осіб. Вона стала реакцією на побиття “Беркутом” студентів – учасників Євромайдану. Цього ж дня у столиці створили координаційний центр Євромайдану – Штаб національного спротиву. Він розмістився у Будинку профспілок.

Церковне свято 1 грудня

1 грудня за новим церковним календарем в Україні вшановують пам’ять пророка Наума. Він є одним із 12 малих пророків. Святий пророк Наум був родом із селища Елкоша (Галілея). Жив у VII ст. до нашої ери. Старозавітна книга пророка Наума містить передбачення загибелі ассирійського міста Ніневії, знищеної за беззаконня, руйнування Ізраїльського царства та хулу ассирійського царя Сеннахіріма на Єгову. Обставини життя пророка невідомі.

Народні прикмети

Яка погода 1 грудня, такою буде й уся зима.

Якщо вітер сильний – зима буде холодною.

Якщо сніг падає та одразу тане, то в першій половині грудня буде тепло.

Що не можна робити 1 грудня

Не можна лінуватися.

Не можна скаржитися на долю.

Не варто підписувати важливі документи.