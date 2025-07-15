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Ліквідацію наслідків бурі на Харківщині завершують: коли всім повернуть світло

Погода 18:05   15.07.2025
Олена Нагорна
Ліквідацію наслідків бурі на Харківщині завершують: коли всім повернуть світло Фото: Харківська міськрада

У Харківській області завершують ліквідацію наслідків зливи та шквального вітру, які наробили лиха у суботу, 12 липня.

До кінця дня в регіоні планують повністю поновити подачу електрики, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Станом на зараз без електропостачання залишаються 683 абоненти: 644 — у Харкові, 28 — у Мерефі, 11 — у Дергачах. Аварійні бригади працювали безперервно всі дні після буревію, щоб якнайшвидше повернути комунікації в домівки наших громадян“, – підкреслив Синєгубов.

Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тисячі повалених дерев і стільки ж гілок. Міський голова Ігор Терехов заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, який харків’яни пам’ятають за масштабною аварією на Диканівських очисних спорудах. Цього разу минулося без масштабних комунальних аварій: вода та каналізація в місті працюють, електрику повернули більшості абонентів. Проте протягом дня енергетики ще працювали за заявками здебільшого з Новобаварського та Основʼянського районів. Мер попередив, що усувати наслідки будуть ще тривалий час, у першу чергу це стосується відновлення дахів.

Читайте також: Через суботню бурю сьогодні в Харкові не ходитимуть трамваї

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 18:05;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області завершують ліквідацію наслідків зливи та шквального вітру, які наробили лиха у суботу, 12 липня.".