Через суботню бурю сьогодні в Харкові не ходитимуть трамваї
Сьогодні, 15 липня, у Харкові не вийдуть на маршрути трамваї №1 та №5.
Зміни у русі транспорту пов’язані з ураганом, який був у місті в суботу, 12 липня, уточнили у мерії.
“На час відсутності трамвая №1 за його шляхом руху курсуватиме тимчасовий автобус (від майдану Привокзального до розворотного кола “Іванівка”)”, – повідомили у пресслужбі міськради.
Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тисячі повалених дерев і стільки ж гілок. Міський голова Ігор Терехов заявив, що удар стихії був потужнішим, ніж у 1995 році, який харків’яни пам’ятають за масштабною аварією на Диканівських очисних спорудах. Цього разу обійшлося без масштабних комунальних аварій: вода та каналізація в місті працюють, електрику повернули більшості абонентів. Проте протягом дня енергетики ще працювали за заявками здебільшого з Новобаварського та Основʼянського районів. Мер попередив, що усувати наслідки будуть ще тривалий час, у першу чергу це стосується відновлення дахів.
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- Категорії: Транспорт, Харків; Теги: трамваи, транспорт, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 10:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 15 липня, у Харкові не вийдуть на маршрути трамваї №1 та №5.".