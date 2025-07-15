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Из-за субботней бури сегодня в Харькове не будут ходить трамваи

Транспорт 10:25   15.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за субботней бури сегодня в Харькове не будут ходить трамваи Фото: ХГС

Сегодня, 15 июля, в Харькове не выйдут на маршруты трамваи №1 и №5.

Изменения в движении транспорта связаны с ураганом, который был в городе в субботу, 12 июля, уточнили в мэрии.

«На время отсутствия трамвая №1 по его пути движения будет курсировать временный автобус (от площади Привокзальной до разворотного круга «Ивановка»)», –сообщили в пресс-службе горсовета.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же веток. Городской голова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, который харьковчане помнят по масштабной аварии на Диканевских очистных сооружениях. В этот раз обошлось без масштабных коммунальных аварий: вода и канализация в городе работают, электричество вернули большинству абонентов. Однако в течение дня энергетики еще работали по заявкам в основном из Новобаварского и Основянского районов. Мэр предупредил, что устранять последствия будут еще долгое время, в первую очередь это касается восстановления крыш.

Читайте также: Крыши и провода: в мэрии обновили данные о последствиях бури в Харькове (фото)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 15 июля, в Харькове не выйдут на маршруты трамваи №1 и №5.".