Из-за субботней бури сегодня в Харькове не будут ходить трамваи
Сегодня, 15 июля, в Харькове не выйдут на маршруты трамваи №1 и №5.
Изменения в движении транспорта связаны с ураганом, который был в городе в субботу, 12 июля, уточнили в мэрии.
«На время отсутствия трамвая №1 по его пути движения будет курсировать временный автобус (от площади Привокзальной до разворотного круга «Ивановка»)», –сообщили в пресс-службе горсовета.
Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же веток. Городской голова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, который харьковчане помнят по масштабной аварии на Диканевских очистных сооружениях. В этот раз обошлось без масштабных коммунальных аварий: вода и канализация в городе работают, электричество вернули большинству абонентов. Однако в течение дня энергетики еще работали по заявкам в основном из Новобаварского и Основянского районов. Мэр предупредил, что устранять последствия будут еще долгое время, в первую очередь это касается восстановления крыш.
Читайте также: Крыши и провода: в мэрии обновили данные о последствиях бури в Харькове (фото)
Новости по теме:
- Категории: Транспорт, Харьков; Теги: трамваи, транспорт, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Из-за субботней бури сегодня в Харькове не будут ходить трамваи»; из категории Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 15 июля 2025 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 15 июля, в Харькове не выйдут на маршруты трамваи №1 и №5.".