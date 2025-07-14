Крыши и провода: в мэрии обновили данные о последствиях бури в Харькове (фото)

632 случая повреждения кровель и парапетов, а также 103 случая обрыва электропроводов зафиксировали в Харькове в результате бури 12 июля.

Обновленные данные по состоянию на вечер 14 июля сообщила пресс-служба мэрии.

Что касается кровель и парапетов, то специалисты КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие», КП «Харьковжилстрой» и КП „Харьковспецстрой“ уже устранили аварийность на 37 объектах и еще 156 объектов привели в нормативное состояние. Также работники КП «Горсвет» восстановили 78 электропроводов.

Продолжается ремонт 34 кровель и парапетов, а также восстановление 25 электропроводов.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же веток. Городской голова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, который харьковчане помнят по масштабной аварии на Диканевских очистных сооружениях. В этот раз обошлось без масштабных коммунальных аварий: вода и канализация в городе работают, электричество вернули большинству абонентов. Однако в течение дня энергетики еще работали по заявкам в основном из Новобаварского и Основянского районов. Мэр предупредил, что устранять последствия будут еще долгое время, в первую очередь это касается восстановления крыш.