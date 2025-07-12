Харьков частично без света, есть погибшая и пострадавшие: все последствия бури
Вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области обесточены. Из-за непогоды есть погибшая и четверо пострадавших, в том числе семилетняя девочка.
Дополнено в 23:18. К частичному обесточиванию объектов водопроводной инфраструктуры привела непогода в Харькове. В ряде районов наблюдается пониженное давление воды, сообщает КП «Харьковводоканал».
«Это временное явление — после восстановления электроснабжения давление в сетях будет постепенно нормализовано. Специалисты работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию», — пишут коммунальщики.
Дополнено в 22:45. 48 деревьев и 52 крупные ветки были повалены в Харькове в результате шквального ветра, информирует пресс-служба мэрии по состоянию на 22:00. Также оборвано 17 электрических проводов, зафиксировано 11 случаев повреждения кровель и парапетов.
Коммунальщики устраняют последствия непогоды.
22:30. Стихия обесточила часть Харькова и отдельные территории области. Как информирует АО «Харьковоблэнерго», специалисты уже работают над устранением последствий.
«Напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасного поведения вблизи энергетических объектов и линий электропередачи, а именно: не приближайтесь ближе чем на 8 метров к оборванному проводу. Немедленно сообщите об аварийной ситуации по телефонам колл-центра: 0-800-503-413, 050-0540-413, 063-0540-413, 067-2340-413», — призывают в облэнерго.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, также была частично обесточена Балаклея. Села Борщовка и Вербовка обесточены полностью.
Сильный ливень, град и шквальные порывы ветра вызвали падение электроопор и повреждения крыш домов. Есть много поваленных деревьев. В Салтовском районе Харькова из-за непогоды обвалилась крыша частного дома. Пострадали три человека.
В селе Первомайское Змиевской громады 56-летняя женщина погибла из-за падения дерева.
В Харькове, в Основянском районе, дерево упало на семилетнюю девочку. Ребенка госпитализировали.
Наделала стихия беды и в Малоданиловской громаде под Харьковом. Ее глава Александр Гололобов сообщил, что у них массово падали деревья. Некоторые улицы и районы были полностью заблокированы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: деревья, ливень, непогода, новости Харькова, Олег Синегубов;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 23:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области обесточены, есть погибшая и пострадавшие.".