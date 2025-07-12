Кратковременный дождь и град накроет Харьковщину – прогноз погоды на 13 июля

О том, какая погода на Харьковщине будет завтра, 13 июля, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.

В области ожидаются кратковременные дожди с грозой и градом. Днем местами шквал, 15 — 20 м/с.

Температура воздух ночью будет 18 — 23°, днем – 30° — 35°.

В городе также пройдет небольшой дождь. Ожидаются грозы и град.

Столбики термометра ночью будут показывать 19° — 21°, днем – 31° — 33°.

Ветер в Харькове и области будет северно-западный, 7 — 12 м/с.