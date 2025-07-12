Кратковременный дождь и град накроет Харьковщину – прогноз погоды на 13 июля
О том, какая погода на Харьковщине будет завтра, 13 июля, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.
В области ожидаются кратковременные дожди с грозой и градом. Днем местами шквал, 15 — 20 м/с.
Температура воздух ночью будет 18 — 23°, днем – 30° — 35°.
В городе также пройдет небольшой дождь. Ожидаются грозы и град.
Столбики термометра ночью будут показывать 19° — 21°, днем – 31° — 33°.
Ветер в Харькове и области будет северно-западный, 7 — 12 м/с.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: погода, прогноз погоды, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2025 в 20:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, какая погода на Харьковщине будет завтра, 13 июля, рассказали в Региональном центре по гидрометеорологии.".