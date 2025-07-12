Короткочасний дощ та град накриє Харківщину – прогноз погоди на 13 липня
Про те, яка погода на Харківщині завтра, 13 липня, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.
В області очікуються короткочасні дощі з грозою та градом. Вдень місцями шквал, 15-20 м/с.
Температура повітря вночі буде 18-23°, вдень – 30°-35°.
У місті також пройде невеликий дощ. Очікуються грози та град.
Стовпчики термометра вночі показуватимуть 19-21°, вдень – 31-33°.
Вітер у Харкові та області буде північно-західний, 7 – 12 м/с.
Читайте також: З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Україна, Харків; Теги: погода, прогноз погоды, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Короткочасний дощ та град накриє Харківщину – прогноз погоди на 13 липня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 20:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, яка погода на Харківщині завтра, 13 липня, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.".