Короткочасний дощ та град накриє Харківщину – прогноз погоди на 13 липня

Про те, яка погода на Харківщині завтра, 13 липня, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.

В області очікуються короткочасні дощі з грозою та градом. Вдень місцями шквал, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде 18-23°, вдень – 30°-35°.

У місті також пройде невеликий дощ. Очікуються грози та град.

Стовпчики термометра вночі показуватимуть 19-21°, вдень – 31-33°.

Вітер у Харкові та області буде північно-західний, 7 – 12 м/с.