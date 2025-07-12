Live
  • Сб 12.07.2025
  • Харків  +22°С
  • USD 41.82
  • EUR 48.98

Короткочасний дощ та град накриє Харківщину – прогноз погоди на 13 липня

Погода 20:40   12.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Короткочасний дощ та град накриє Харківщину – прогноз погоди на 13 липня

Про те, яка погода на Харківщині завтра, 13 липня, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.

В області очікуються короткочасні дощі з грозою та градом. Вдень місцями шквал, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі буде 18-23°, вдень – 30°-35°.

У місті також пройде невеликий дощ. Очікуються грози та град.

Стовпчики термометра вночі показуватимуть 19-21°, вдень – 31-33°.

Вітер у Харкові та області буде північно-західний, 7 – 12 м/с.

Читайте також: З вогню врятували 82-річного чоловіка: у Харкові горіла багатоповерхівка

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Короткочасний дощ та град накриє Харківщину – прогноз погоди на 13 липня
Короткочасний дощ та град накриє Харківщину – прогноз погоди на 13 липня
12.07.2025, 20:40
Міст між Салтівкою і центром, нові велодоріжки: що хочуть створити в Харкові
Міст між Салтівкою і центром, нові велодоріжки: що хочуть створити в Харкові
12.07.2025, 21:42
Навіщо росіянам Мілове на Харківщині; просування окупантів до Борової
Навіщо росіянам Мілове на Харківщині; просування окупантів до Борової
12.07.2025, 19:00
Судитимуть 71-річного за пограбування та вбивство жінки в пункті обміну валют
Судитимуть 71-річного за пограбування та вбивство жінки в пункті обміну валют
12.07.2025, 17:55
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
Новини Харкова – головне за 12 липня: місто атакували з повітря, постраждалі
12.07.2025, 15:51
Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу
Сім разів наступав ворог на півночі Харківщини – вечірнє зведення Генштабу
12.07.2025, 18:25

Новини за темою:

14:10
Може вплинути на роботу КП, енергетиків та транспорт: що буде на Харківщині
20:58
Буревій триватиме: прогноз погоди в Харкові та області на 12 липня
17:35
Розгул стихії в Харкові: вітер валить дерева та рве дроти (відео)
14:10
У Харкові – температурний рекорд, в суботу оголосили I рівень небезпечності
21:11
На додачу до спеки – гроза та шквали: погода в Харкові та області на 11 липня

Ви читали новину: «Короткочасний дощ та град накриє Харківщину – прогноз погоди на 13 липня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2025 в 20:40;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, яка погода на Харківщині завтра, 13 липня, розповіли в Регіональному центрі з гідрометеорології.".