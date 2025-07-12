Харків частково без світла, є загибла і постраждалі: усі наслідки бурі

Увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області знеструмлені. Через негоду є загибла і четверо постраждалих, зокрема семирічна дівчинка.

Доповнено о 23:18. До часткового знеструмлення об’єктів водопровідної інфраструктури призвела негода в Харкові. У низці районів спостерігається знижений тиск води, повідомляє КП “Харківводоканал”.

“Це тимчасове явище — після відновлення електропостачання тиск у мережах буде поступово нормалізовано. Фахівці працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію”, – пишуть комунальники.

Доповнено о 22:45. 48 дерев та 52 великі гілки було повалено в Харкові внаслідок шквального вітру, інформує пресслужба мерії станом на 22:00.Також обірвано 17 електричних дротів, зафіксовано 11 випадків пошкодження покрівель і парапетів.

Комунальники усувають наслідки негоди.

22:30. Стихія знеструмила частину Харкова та окремі території області. Як інформує АТ «Харківобленерго», фахівці вже працюють над усуненням наслідків.

“Нагадуємо про необхідність дотримання правил безпечної поведінки поблизу енергетичних обʼєктів та ліній електропередачі, а саме: не наближайтеся ближче ніж на 8 метрів до обірваного проводу. Негайно повідомте про аварійну ситуацію за телефонами колцентру: 0-800-503-413, 050-0540-413, 063-0540-413, 067-2340-413“, – закликають в обленерго.

“Потужна злива, шквальний вітер, поламані дерева, – прокоментували наслідки у мерії Харкова. – Через негоду в місті фіксуються перебої з електропостачанням. А через відсутність живлення на насосних станціях – місцями й з водопостачанням. Також через шквальний вітер на дороги впала велика кількість гілок і дерев, тож закликаємо громадян бути обачними під час руху”.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, також була частково знеструмлена Балаклія. Села Борщівка та Вербівка – повністю без електрики.

Сильна злива, град та шквальні пориви вітру викликали падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. У Салтівському районі Харкова через негоду обвалився дах приватного будинку. Постраждали три людини.

У селі Першотравневе Зміївської громади 56-річна жінка загинула через падіння дерева.

У Харкові, в Основ’янському районі, дерево впало на семирічну дівчинку.

Наробила стихія лиха і в Малоданилівській громаді під Харковом. Її голова Олександр Гололобов повідомив, що в них масово падали дерева. Деякі вулиці та райони були повністю заблоковані.