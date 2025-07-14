Чем россияне били по Харькову: Терехов озвучил статистику за неделю

25 «Шахедами» и двумя КАБами атаковали Харьков россияне в течение минувшей недели, сообщает мэр Игорь Терехов.

«За прошедшую неделю Харьков подвергся 27 обстрелам, подавляющее большинство из которых — дронами типа «Шахед». Также Ситуационный центр зафиксировал два удара управляемыми авиабомбами по одному из предприятий, которое не работает», — проинформировал городской голова.

Один человек погиб, еще 86, среди которых восемь детей, — пострадали.

Под ударами были Шевченковский, Слободской, Холодногорский, Салтовский и Киевский районы. Разрушениям подверглись жилые дома, хозяйственные постройки, детский сад, роддом, объекты критической и транспортной инфраструктуры, магазины, гражданские автомобили, стоматологическая клиника и банковское учреждение.

«Коммунальные службы оперативно ликвидировали аварийность на всех поврежденных объектах. В то же время к последствиям обстрелов добавилась сильная непогода, которая в разы усложнила работу. Повторюсь, что особо критические случаи связаны с повреждением крыш домов. Аварийные бригады работают 24/7», — отметил Терехов.

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в течение минувшей недели армия РФ применила по Харьковщине 55 неуправляемых авиаракет, одну ракету «Искандер», три неустановленных ракеты, 70 КАБов, 101 БпЛА, а также 17 FPV-дронов.