Чим росіяни били по Харкову: Терехов озвучив статистику за тиждень

25 «шахедами» та двома КАБами атакували Харків росіяни протягом минулого тижня, повідомляє мер Ігор Терехов.

“За минулий тиждень Харків зазнав 27 обстрілів, переважна більшість з яких – дронами типу «Шахед». Також Ситуаційний центр зафіксував два удари керованими авіабомбами по одному з підприємств, що не працює”, – поінформував міський голова.

Одна людина загинула, ще 86, серед яких восьмеро дітей, – постраждали.

Під ударами були Шевченківський, Слобідський, Холодногірський, Салтівський та Київський райони. Руйнувань зазнали житлові будинки, господарчі споруди, дитячий садок, пологовий будинок, об’єкти критичної та транспортної інфраструктури, крамниці, цивільні автомобілі, стоматологічна клініка та банківська установа.

“Комунальні служби оперативно ліквідували аварійність на всіх пошкоджених об’єктах. Водночас до наслідків обстрілів додалася сильна негода, яка в рази ускладнила роботу. Повторюся, що особливо критичні випадки пов’язані з пошкодженням дахів будинків. Аварійні бригади працюють 24/7”, – зазначив Терехов.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулого тижня армія РФ застосувала по Харківщині 55 некерованих авіаракет, одну ракету «Іскандер», три невстановлені ракети, 70 КАБів, 101 БпЛА, а також 17 FPV-дронів.