Синєгубов: скільки ракет, КАБів і БпЛА вдарили по Харківщині за тиждень

55 некерованих авіаракет, одну ракету «Іскандер», три невстановлені ракети, 70 КАБів, 101 БпЛА, а також 17 FPV-дронів застосували військові РФ по Харківській області протягом минулого тижня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед 101 безпілотника 31 був типу “Шахед”, 67 типу “Герань-2”, один типу “Ланцет” та два типи “Молния”.

Ударів зазнали щонайменше 56 населених пунктів області, у тому числі Харків. Троє людей загинули. Постраждали 70, зокрема троє дітей.

Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше 32 приватні будинки, п’ять багатоквартирних будинків, амбулаторію, три школи, автомобіль “екстренки”, електромережі.

У Харкові минулого тижня росіяни пошкодили 27 будинків, п’ять магазинів, пологовий будинок, підприємство, заклад вищої освіти, 22 авто.

Внаслідок атак ЗС РФ горіли п’ять пшеничних полів у Куп’янському, Ізюмському та Берестинському районах області.