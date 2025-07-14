Синєгубов: скільки ракет, КАБів і БпЛА вдарили по Харківщині за тиждень
55 некерованих авіаракет, одну ракету «Іскандер», три невстановлені ракети, 70 КАБів, 101 БпЛА, а також 17 FPV-дронів застосували військові РФ по Харківській області протягом минулого тижня, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серед 101 безпілотника 31 був типу “Шахед”, 67 типу “Герань-2”, один типу “Ланцет” та два типи “Молния”.
Ударів зазнали щонайменше 56 населених пунктів області, у тому числі Харків. Троє людей загинули. Постраждали 70, зокрема троє дітей.
Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп’янського району, де пошкоджено щонайменше 32 приватні будинки, п’ять багатоквартирних будинків, амбулаторію, три школи, автомобіль “екстренки”, електромережі.
У Харкові минулого тижня росіяни пошкодили 27 будинків, п’ять магазинів, пологовий будинок, підприємство, заклад вищої освіти, 22 авто.
Внаслідок атак ЗС РФ горіли п’ять пшеничних полів у Куп’янському, Ізюмському та Берестинському районах області.
Читайте також: Вибух у Харкові: вдарив БпЛА, пошкоджена зупинка транспорту – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, кабы, новини Харкова, обстріли, Олег Синегубов, последствия, ракети;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: скільки ракет, КАБів і БпЛА вдарили по Харківщині за тиждень»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 17:21;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "55 некерованих авіаракет, одну ракету «Іскандер», три невстановлені ракети, 70 КАБів, 101 БпЛА, а також 17 FPV-дронів застосували військові РФ по Харківській області.".