Синегубов: сколько ракет, КАБов и БпЛА ударили по Харьковщине за неделю
55 неуправляемых авиаракет, одну ракету «Искандер», три неустановленных ракеты, 70 КАБов, 101 БпЛА, а также 17 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковской области в течение прошлой недели, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Среди 101 беспилотника 31 был типа «Шахед», 67 типа «Герань-2», один типа „Ланцет“ и два типа «Молния».
Ударам подверглись по меньшей мере 56 населенных пунктов области, в том числе Харьков. Три человека погибли. Пострадали 70, в том числе три ребенка.
Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 32 частных дома, пять многоквартирных домов, амбулатория, три школы, автомобиль «экстренки», электросети.
В Харькове на минувшей неделе россияне повредили 27 домов, пять магазинов, роддом, предприятие, учреждение высшего образования, 22 авто.
В результате атак ВС РФ горели пять пшеничных полей в Купянском, Изюмском и Берестинском районах области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, кабы, новости Харькова, обстрелы, Олег Синегубов, последствия, ракети;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 17:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55 неуправляемых авиаракет, одну ракету «Искандер», три неустановленных ракеты, 70 КАБов, 101 БпЛА и 17 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковщине в течение прошлой недели.".