Синегубов: сколько ракет, КАБов и БпЛА ударили по Харьковщине за неделю

55 неуправляемых авиаракет, одну ракету «Искандер», три неустановленных ракеты, 70 КАБов, 101 БпЛА, а также 17 FPV-дронов применили военные РФ по Харьковской области в течение прошлой недели, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди 101 беспилотника 31 был типа «Шахед», 67 типа «Герань-2», один типа „Ланцет“ и два типа «Молния».

Ударам подверглись по меньшей мере 56 населенных пунктов области, в том числе Харьков. Три человека погибли. Пострадали 70, в том числе три ребенка.

Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района, где повреждены по меньшей мере 32 частных дома, пять многоквартирных домов, амбулатория, три школы, автомобиль «экстренки», электросети.

В Харькове на минувшей неделе россияне повредили 27 домов, пять магазинов, роддом, предприятие, учреждение высшего образования, 22 авто.

В результате атак ВС РФ горели пять пшеничных полей в Купянском, Изюмском и Берестинском районах области.