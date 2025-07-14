Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
Около 12:40 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Город атаковал вражеский БпЛА.
Дополнено в 14:59. Взрыв вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе города, между трамвайными путями, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 14:22. В результате удара БпЛА в Харькове повреждена остановка общественного транспорта, сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.
Дополнено в 14:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что тип БпЛА, который атаковал город, устанавливают специалисты. Пострадавших в результате «прилета» нет.
14:04. Под ударом находился Шевченковский район, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Проверяем данные о поврежденных авто и трамвайных рельсах», — отметил городской голова.
Напомним, утром, около 06:00, в Харькове раздался взрыв. По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал город беспилотником. На момент «прилета» тревога в Харькове не звучала. Пострадавших в результате удара нет.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, взрыв, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 14:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:40 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Город атаковал вражеский БпЛА.".