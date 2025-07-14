Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов

Происшествия 14:59   14.07.2025
Виктория Яковенко
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Около 12:40 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Город атаковал вражеский БпЛА.

Дополнено в 14:59. Взрыв вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе города, между трамвайными путями, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:22. В результате удара БпЛА в Харькове повреждена остановка общественного транспорта, сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 14:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что тип БпЛА, который атаковал город, устанавливают специалисты. Пострадавших в результате «прилета» нет.

14:04. Под ударом находился Шевченковский район, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Проверяем данные о поврежденных авто и трамвайных рельсах», — отметил городской голова.

Напомним, утром, около 06:00, в Харькове раздался взрыв. По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал город беспилотником. На момент «прилета» тревога в Харькове не звучала. Пострадавших в результате удара нет.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов
14.07.2025, 14:59
Новости Харькова — главное 14 июля: удары по городу, БпЛА атаковали Златополь
Новости Харькова — главное 14 июля: удары по городу, БпЛА атаковали Златополь
14.07.2025, 14:25
Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории
14.07.2025, 06:00
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
12.07.2025, 21:42
Златополь на Харьковщине атаковали БпЛА: погибшая, ребенок среди пострадавших
Златополь на Харьковщине атаковали БпЛА: погибшая, ребенок среди пострадавших
14.07.2025, 12:53
Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов
Где в Харькове все еще нет света после бури и когда всех запитают – Терехов
14.07.2025, 15:23

Новости по теме:

21:13
Новости Харькова — главное 29 июня: атака БпЛА «Молния», подорвались дети
21:06
БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове
17:12
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
08:16
Российский БпЛА «молния» атаковал один из районов Харькова – Терехов
14:30
Харьков атаковали вражеские БпЛА: данные Терехова и Синегубова

Вы читали новость: «Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 14:59;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:40 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Город атаковал вражеский БпЛА.".