Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, повреждена остановка транспорта — Терехов

Около 12:40 в некоторых районах Харькова был слышен взрыв. Город атаковал вражеский БпЛА.

Дополнено в 14:59. Взрыв вражеского БпЛА зафиксировали в Шевченковском районе города, между трамвайными путями, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:22. В результате удара БпЛА в Харькове повреждена остановка общественного транспорта, сообщает Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Дополнено в 14:18. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что тип БпЛА, который атаковал город, устанавливают специалисты. Пострадавших в результате «прилета» нет.

14:04. Под ударом находился Шевченковский район, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Проверяем данные о поврежденных авто и трамвайных рельсах», — отметил городской голова.

Напомним, утром, около 06:00, в Харькове раздался взрыв. По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал город беспилотником. На момент «прилета» тревога в Харькове не звучала. Пострадавших в результате удара нет.