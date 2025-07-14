Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)
FPV-дрон атаковал Шевченковский район Харькова около 14 часов 14 июля.
Как сообщил заместитель начальника отдела областной прокуратуры Роман Дозорец, были повреждены трамвайные пути и остановка общественного транспорта.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, о «прилете» по Шевченковскому району Харькова, предварительно БпЛА «Молния», мэр Игорь Терехов сообщил в 13:57.
Также напомним, 4 июня начальник ХОВА Олег Синегубов отреагировал на заявления военных о необходимости защищать дороги в области антидроновыми сетками. Единого подхода в защите Харькова от FPV-дронов нет, отвечал он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, атака БпЛА, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 17:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "FPV-дрон атаковал Шевченковский район Харькова около 14 часов 14 июля.".