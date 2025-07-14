Трамвайные пути и остановку в Харькове повредил FPV-дрон — прокуратура (видео)

FPV-дрон атаковал Шевченковский район Харькова около 14 часов 14 июля.

Как сообщил заместитель начальника отдела областной прокуратуры Роман Дозорец, были повреждены трамвайные пути и остановка общественного транспорта.

Информация о пострадавших не поступала.

Напомним, о «прилете» по Шевченковскому району Харькова, предварительно БпЛА «Молния», мэр Игорь Терехов сообщил в 13:57.

Также напомним, 4 июня начальник ХОВА Олег Синегубов отреагировал на заявления военных о необходимости защищать дороги в области антидроновыми сетками. Единого подхода в защите Харькова от FPV-дронов нет, отвечал он.