Антидроновые сетки: в ХОВА сообщили о планах установки и накроют ли Харьков
Начальник ХОВА Олег Синегубов отреагировал на заявления военных о необходимости защищать дороги в области антидроновыми сетками.
Синегубов утверждает, что соответствующие планы в Харьковской области есть.
«Не скажу где, хотя знаю полностью… Подчеркиваю, это логистические маршруты именно военных — по защите от FPV-дронов, дронов на оптоволокне и т.д. У нас, слава Богу и благодаря нашим военным, ситуация разная с Донбассом, с Покровским тем же направлением и тому подобное. Однако мы к этому придем. Есть конкретные планы, конкретные трассы, конкретные дороги. Мы должны сохранить в сверхтяжелых условиях логистику — именно для военных», — сказал начальник ХОВА на встрече с журналистами 4 июня, передает корреспондент МГ «Объектив».
Он также прокомментировал, рассматривают ли возможность подобным образом защитить от FPV-дронов Харьков, ведь уже было несколько случаев, когда такие БпЛА долетали до города.
«Смотрите, это трудно относительно реалистичности. Будем смотреть. Единого подхода даже нет. Это все эксперименты. Что выдержит, что не выдержит, какой выдержит каркас, какой не выдержит. Что дешевле — что дороже, что дольше – какая сетка и так далее. Сейчас это все, я откровенно скажу, это эксперименты. Они покажут себя. Дальше будем уже думать, учитывая ту военную обстановку, которую мы фактически будем иметь», — пояснил Синегубов.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: FPV-дрон, антидроновые сетки, защита, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 июня 2025 в 12:40;
Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов отреагировал на заявления военных о необходимости защищать дороги в области антидроновыми сетками".