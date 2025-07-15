Ликвидация последствий бури на Харьковщине завершается: когда всем вернут свет

В Харьковской области завершают ликвидацию последствий ливня и шквального ветра, которые наделали беды в субботу, 12 июля.

До конца дня в регионе планируют полностью восстановить подачу электричества, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«По состоянию на сейчас без электроснабжения остаются 683 абонента: 644 — в Харькове, 28 — в Мерефе, 11 — в Дергачах. Аварийные бригады работали непрерывно все дни после урагана, чтобы как можно быстрее вернуть коммуникации в дома наших граждан», — подчеркнул Синегубов.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще пять человек пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тысячи поваленных деревьев и столько же веток. Городской голова Игорь Терехов заявил, что удар стихии был мощнее, чем в 1995 году, который харьковчане помнят по масштабной аварии на Диканевских очистных сооружениях. В этот раз обошлось без масштабных коммунальных аварий: вода и канализация в городе работают, электричество вернули большинству абонентов. Однако в течение дня энергетики еще работали по заявкам в основном из Новобаварского и Основянского районов. Мэр предупредил, что устранять последствия будут еще долгое время, в первую очередь это касается восстановления крыш.