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«Проходять Харків і різко повертаються». Як тепер РФ атакує «шахедами»

Суспільство 15:34   15.07.2025
Вікторія Яковенко
«Проходять Харків і різко повертаються». Як тепер РФ атакує «шахедами» Фото: Anton Petrus

Армія РФ змінила тактику обстрілів Харківщини. Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Фіксуємо те, що вони дещо змінюють «шахеди». Постійно комбінують з тим, щоб запускати муляжі для того, щоб відволікати Сили оборони. Наприклад, фіксуємо, що вони (БпЛА – ред.) проходять місто Харків, потім вони різко повертаються для ураження цивільних обʼєктів», – розповів Синєгубов.

Удари ворожих БпЛА – хаотичні, продовжив голова ХОВА. Цілями становляться цивільна інфраструктура, аграрії, сільгоспугіддя та техніка.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»

Нагадаємо, ще на початку липня мер Ігор Терехов повідомляв, що тепер ворожі «шахеди» залітають до Харкова цілими групами. Це ускладнювало роботу ППО. Терехов зазначав, що переважно ворожі БпЛА били в одне-два місця в місті.

Читайте також: За ППО на Харківщині переплатили мільйони – прокуратура втрутилась

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 15:34;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ змінила тактику обстрілів Харківщини. Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".