За ППО на Харківщині переплатили мільйони – прокуратура втрутилась
Харківські правоохоронці через суд вимагають стягнути з компанії кошти, які, ймовірно, були переплачені під час закупівлі техніки для ЗСУ.
За даними Харківської обласної прокуратури, у червні торік виконавчий комітет Куп’янської міськради та ТОВ уклали договір про постачання пункту управління тактичної групи протиповітряної оборони на суму понад 12 млн грн, з яких понад 2 млн грн — це ПДВ. Техніку придбали для потреб ЗСУ та передали до військової частини.
«Однак, відповідно до положень Податкового кодексу України, у період дії воєнного стану операції з постачання товарів оборонного призначення для ЗСУ звільняються від оподаткування ПДВ. Проте, сторонами у договорі безпідставно включено до ціни товару вказаний податок, чим порушено чинне законодавство», – зазначили у прокуратурі.
Правоохоронці кажуть: добровільно компанія кошти не повернула.
Тож прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з ТОВ понад 2 млн грн ПДВ, а також інфляційні витрати та 3% річних за прострочення грошового зобов’язання, сума яких складає більше 300 тис. грн.
У позові наголошено, що фірма є виробником продукції оборонного призначення, співпрацює з Міноборони, і знала про податкові пільги.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ЗСУ, пво, харківщина, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці через суд вимагають стягнути з компанії кошти, які, ймовірно, були переплачені під час закупівлі техніки для ЗСУ.".