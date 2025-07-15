За ППО на Харківщині переплатили мільйони – прокуратура втрутилась

Харківські правоохоронці через суд вимагають стягнути з компанії кошти, які, ймовірно, були переплачені під час закупівлі техніки для ЗСУ.

За даними Харківської обласної прокуратури, у червні торік виконавчий комітет Куп’янської міськради та ТОВ уклали договір про постачання пункту управління тактичної групи протиповітряної оборони на суму понад 12 млн грн, з яких понад 2 млн грн — це ПДВ. Техніку придбали для потреб ЗСУ та передали до військової частини.

«Однак, відповідно до положень Податкового кодексу України, у період дії воєнного стану операції з постачання товарів оборонного призначення для ЗСУ звільняються від оподаткування ПДВ. Проте, сторонами у договорі безпідставно включено до ціни товару вказаний податок, чим порушено чинне законодавство», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці кажуть: добровільно компанія кошти не повернула.

Тож прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з ТОВ понад 2 млн грн ПДВ, а також інфляційні витрати та 3% річних за прострочення грошового зобов’язання, сума яких складає більше 300 тис. грн.

У позові наголошено, що фірма є виробником продукції оборонного призначення, співпрацює з Міноборони, і знала про податкові пільги.

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