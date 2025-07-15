Live
  • Вт 15.07.2025
  • Харків  +29°С
  • USD 41.84
  • EUR 48.9

За ППО на Харківщині переплатили мільйони – прокуратура втрутилась

Суспільство 12:06   15.07.2025
Вікторія Яковенко
За ППО на Харківщині переплатили мільйони – прокуратура втрутилась

Харківські правоохоронці через суд вимагають стягнути з компанії кошти, які, ймовірно, були переплачені під час закупівлі техніки для ЗСУ.

За даними Харківської обласної прокуратури, у червні торік виконавчий комітет Куп’янської міськради та ТОВ уклали договір про постачання пункту управління тактичної групи протиповітряної оборони на суму понад 12 млн грн, з яких понад 2 млн грн — це ПДВ. Техніку придбали для потреб ЗСУ та передали до військової частини.

«Однак, відповідно до положень Податкового кодексу України, у період дії воєнного стану операції з постачання товарів оборонного призначення для ЗСУ звільняються від оподаткування ПДВ. Проте, сторонами у договорі безпідставно включено до ціни товару вказаний податок, чим порушено чинне законодавство», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці кажуть: добровільно компанія кошти не повернула.

Тож прокуратура подала позов до суду з вимогою стягнути з ТОВ понад 2 млн грн ПДВ, а також інфляційні витрати та 3% річних за прострочення грошового зобов’язання, сума яких складає більше 300 тис. грн.

У позові наголошено, що фірма є виробником продукції оборонного призначення, співпрацює з Міноборони, і знала про податкові пільги.

Читайте також: Сікорський просить у Трампа ППО для України після удару по консульству Польщі

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків
РФ втратила за добу понад 80 військових, скільки техніки – ОТУВ «Харків
15.07.2025, 12:35
Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі
Пережила навіть ураган у Харкові: комунальники створили нову зону в етностилі
15.07.2025, 11:50
За ППО на Харківщині переплатили мільйони – прокуратура втрутилась
За ППО на Харківщині переплатили мільйони – прокуратура втрутилась
15.07.2025, 12:06
Новини Харкова – головне за 15 липня: РФ вдарила по храму, потонула дитина
Новини Харкова – головне за 15 липня: РФ вдарила по храму, потонула дитина
15.07.2025, 12:39
Тіло шукали добу: на Журавлівці потонула дитина
Тіло шукали добу: на Журавлівці потонула дитина
15.07.2025, 11:30
Через суботню бурю сьогодні в Харкові не ходитимуть трамваї
Через суботню бурю сьогодні в Харкові не ходитимуть трамваї
15.07.2025, 10:25

Новини за темою:

08:10
Генштаб: 13 штурмів РФ відбили українські захисники за добу на Харківщині
09:57
Росіяни захопили нові території на Харківщині – інформація Deep State
07:29
ЗСУ успішно контратакували на Борівському напрямку – дані ISW
11:45
ЗСУ: 134 БпЛА знищили українські захисники на півночі Харківщини
11:45
Машовець: РФ вже створює умови для успішного прориву в Куп’янськ

Ви читали новину: «За ППО на Харківщині переплатили мільйони – прокуратура втрутилась»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Липня 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці через суд вимагають стягнути з компанії кошти, які, ймовірно, були переплачені під час закупівлі техніки для ЗСУ.".