Сікорський просить у Трампа ППО для України після удару по консульству Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російська атака по Києву 4 липня завдала великої шкоди польській дипломатичній установі.

“Масований російський напад минулої ночі спричинив пожежі та значні пошкодження, зокрема польському консульству в Києві. Президенте Трампе, Путін насміхається з ваших мирних зусиль. Будь ласка, відновіть постачання зенітних боєприпасів до України та запровадьте жорсткі нові санкції проти агресора”, – написав Сікорський у мережі Х.

Раніше начальник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив, що вночі “прильоти” в столиці були більш ніж по 20 локаціях. За даними ДСНС України, з-під завалів у столиці витягли тіло загиблого, постраждалих уже 26. Серед них – десятирічна дівчинка.

Тривога в Києві тривала близько 15 годин. За цей час по столиці летіло 550 цілей, у тому числі – сотні “шахедів”, балістичні ракети “Іскандер” та аеробалістичний “Кинджал”. За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, з 11 ракет збили дві – крилаті “Іскандер-К”.

Президент України наголосив, що перші повітряні тривоги в Україні почалися 3 липня майже одночасно з появою у ЗМІ інформації про телефонну розмову президента США Трампа з російським диктатором Путіним. Зеленський, як і Сікорський, апелював до США.

“Це очевидний доказ того, що без дійсно масштабного тиску Росія не буде змінювати свою тупу руйнівну поведінку. Треба, щоб за кожен такий удар по людях і життю вони відчували відповідні санкційні та інші удари по їхній економіці, по їхніх заробітках, по їхній інфраструктурі. Це єдине, що може бути досягнуто швидко, щоб змінити ситуацію на краще. І це залежить від партнерів, передусім від Сполучених Штатів”, – написав він.

Нагадаємо, напередодні чергового спілкування Трампа та Путіна в американських ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що США призупинили постачання Україні частини озброєнь – зокрема ракет для систем ППО “Patriot”, які мали прийти ще в рамках попереднього пакета допомоги, схваленого за часів адміністрації Байдена. Видання Politico, посилаючись на джерела, відзначило, що пауза в постачаннях – це ініціатива глави політичного відділу Пентагону Елбриджа Колбі. Надалі припинення офіційно підтвердила заступниця прессекретарки Білого дому Анна Келлі в листі до агентства AFP. У Білому домі пояснили, що вирішили “поставити інтереси Америки на перше місце після того, як Міністерство оборони провело огляд військової підтримки та допомоги, яку наша країна надає іншим країнам по всьому світу”. Надалі сам Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, стверджував, що постачання зброї повністю не припинили.

“Ми надаємо зброю, але ми дали її так багато… Ми надаємо зброю і працюємо з ними, щоб спробувати допомогти їм. Ми повинні переконатися, що в нас достатньо для себе”, – сказав президент США, передає Радіо Свобода.