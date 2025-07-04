“Росія передає сигнал у США”: що означає масований обстріл Києва

Обстріл столиці розпочався 3 липня о 21.30.

Мер Віталій Кличко повідомив, що на лівому березі працює ППО – Київ атакують БпЛА.

“Ворожі БпЛА ще заходять до столиці. Знаходьтесь в укриттях”, – закликав Кличко.

Обстріл Києва тривав усю ніч. Вранці стало відомо, що під ударами опинилися Дніпровський, Солом’янський, Святошинський, Дарницький та Шевченківський райони. Внаслідок атаки пошкоджені багатоповерхівки, гаражі, навчальний заклад, приватні будинки та авто.

Загалом тривога в Києві тривала близько 15 години. За цей час ворог випустив по Києву 550 цілей, 330 із них – російсько-іранські “Шахеди”, також окупанти били балістикою, написав президент Володимир Зеленський. При цьому головною метою окупантів став саме Київ, уточнив глава держави. Він також зазначив, що вночі вдалося знищити 270 цілей, ще 208 дронів подавили засоби РЕБ.

“Причому перші повітряні тривоги в наших містах і регіонах учора почалися майже одночасно з початком обговорення в медіа телефонної розмови Президента Трампа з Путіним. Росія вкотре демонструє, що не збирається закінчувати війну й терор. Тільки близько 9-ї години ранку вже цієї доби в Києві був відбій повітряної тривоги. Жорстка, безсонна ніч”, – написав Зеленський.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко також зазначив, що масована атака Києва була сигналом від Путіна. Так глава РФ показав, що не хоче, щоб США втручалися у події у Європі.

“Атакою на Київ та Київщину росія передає сигнал в США, який звучить приблизно так: не лізьте та не допомагайте Україні. путін досі хоче всю Україну, щоб наша держава була в сфері впливу рф. І намагається досягнути це через удари по тилу, бо на фронті він не може вирішити поставлені задачі”, – констатував Коваленко.

Наразі відомо про 23 постраждалих внаслідок обстрілу.

Також, зазначив міський голова Віталій Кличко, під обстріл потрапили медики, які виїжджали на допомогу пораненим.

“У результаті нічної атаки ворога на столицю пошкоджені 5 автомобілів швидкої допомоги, які виїжджали на виклики до постраждалих мешканців Києва. Серед медиків, за інформацією на цей час, поранених немає“, – додав Кличко.