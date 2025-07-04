Ситуація в Міловому: в ISW поки що не підтверджують повну окупацію

Ситуація на півночі області залишилася незмінною, атаки ЗС РФ не мали успіху, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

Тоді як ситуація на Куп’янському напрямку досить невизначена. Зокрема йдеться про населений пункт Мілове. Хоча ЗС РФ просунулися в центральній частині селища, в ISW поки не підтверджують його повну окупацію.

“Аналітики не можуть підтвердити, чи утримують російські війська стійкі позиції в Міловому. Непідтверджені заяви: Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська захопили Мілове. Російський блогер стверджував, що російські війська просунулися на південь від Кіндрашівки (на північ від Куп’янська) та на північний схід від Петропавлівки (на схід від Куп’янська)”, – уточнили експерти.

А ось на Борівському напрямку є підтверджені успіхи у ЗСУ, зазначили експерти. Так, згідно з отриманими геолокаційними кадрами, СОУ просунулися у північно-східній частині Загризового.

“2 і 3 липня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Загризового і Колісниківки; на схід від Борової поблизу Зеленого Гаю; і на південний схід від Борової поблизу Греківки і Чернещини. Російський блогер стверджував, що українські війська контратакували поблизу Лозової”, – додали в ISW.

Нагадаємо, 4 липня автори проєкту Deep State оновили карту бойових дій у Харківській області, вказавши, що ЗС РФ окупували Строївку та Мілове Куп’янської громади.