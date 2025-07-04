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Протягом доби ворог наступав у Харківській області 14 разів – Генштаб

Україна 08:20   04.07.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби ворог наступав у Харківській області 14 разів – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби бої точилися на півночі області, а також Куп’янському напрямку.

Генштаб інформує, що на півночі Харківщини Сили оборони України відбили десять атак ЗС РФ.

Тоді на Куп’янському напрямку росіяни наступали чотири рази.

Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Загризового та в бік Петропавлівки“, – уточнили у ГШ.

Крім того, ворог скинув авіабомби на Вовчанські Хутори, Одноробівку, Водяне, Охрімівку та Вільхуватку.

Втрати ЗС РФ, за даними Генштабу такі:

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 08:20;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби бої точилися на півночі області, а також Куп’янському напрямку.".