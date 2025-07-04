В течение суток враг наступал в Харьковской области 14 раз – Генштаб

По данным Генштаба ВСУ, в течение суток бои шли на севере области, а также Купянском направлении.

Генштаб информирует, что на севере Харьковщины Силы обороны Украины отбили десять атак ВС РФ.

Тогда на Купянском направлении россияне наступали четыре раза.

«Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Загрызово и в сторону Петропавловки», – уточнили в ГШ.

Кроме того, враг сбросил авиабомбы на Волчанские Хутора, Одноробовку, Водяное, Охримовку и Ольховатку.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба такие: