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Сразу два населенных пункта на Харьковщине оккупировала РФ – Deep State

Украина 07:30   04.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Сразу два населенных пункта на Харьковщине оккупировала РФ – Deep State

Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, какие населенные пункты захватил враг.

В частности, согласно обновленной информации, РФ оккупировала Строевку Купянского района.

Также, по информации экспертов Deep State, под контроль россиян перешло и Меловое Купянской громады.

Кроме того, пишут аналитики, оккупанты продвинулись возле Тополи Купянского района.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 07:30;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, какие населенные пункты захватил враг.".