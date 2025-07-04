Сразу два населенных пункта на Харьковщине оккупировала РФ – Deep State
Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, какие населенные пункты захватил враг.
В частности, согласно обновленной информации, РФ оккупировала Строевку Купянского района.
Также, по информации экспертов Deep State, под контроль россиян перешло и Меловое Купянской громады.
Кроме того, пишут аналитики, оккупанты продвинулись возле Тополи Купянского района.
Читайте также: Как Харьков помогает ВСУ и что делают для защиты от «Шахедов» — Терехов 📹
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитки, карты, эксперты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сразу два населенных пункта на Харьковщине оккупировала РФ – Deep State»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 07:30;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики проекта Deep State обновили карту боевых действий в Харьковской области, указав, какие населенные пункты захватил враг.".